Nowe ceny paliw na stacjach. 7 zł za litr benzyny 95? Trzeba zderzyć się z rzeczywistością

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw? Odpowiedzi niesie nasza "wycieczka" po stacjach paliw. Choć analitycy patrzą przez różowe okulary…

– Majówkowe promocje się zakończyły, ale zmiany na rynku hurtowym powodują, że dla kierowców kolejne dni nie będą czasem wyższych wydatków za tankowanie – ogłaszają analitycy e-petrol.pl. Trzeba jednak zderzyć się z rzeczywistością…

Reklama

Anomalie na stacjach paliw. Co się dzieje z cenami benzyny?

Reklama

Okazuje się, że anomalie cenowe na stacjach mogą zaskoczyć. Na niektórych wręcz odstraszyć od tankowania. Benzyna 95 za 6,99 zł za litr to cena na stacji węgierskiego koncernu Mol (dawny Lotos) przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie (10.05.2024). Olej napędowy to również wydatek na poziomie 6,99 zł. Litr gazu LPG kosztuje 2,99 zł.

Reklama

Ceny o grosz do 7 zł za litr benzyny 95i diesla straszyły także na oddalonej o 400 metrów stacji Shell. Może sąsiedzi nie chcieli robić sobie konkurencji?

Co stacja Orlen to różna cena. Benzyna 95 nawet o 20 groszy więcej

Orlen na swojej stacji po przeciwnej stronie ul. Łopuszańskiej chciał być bardziej przyjazny kierowcom. Benzyna 95 i olej napędowy od rządowego koncernu kosztowały po 6,96 zł/l. Co ciekawe na innych stacjach Orlenu ceny potrafią różnić się nawet o 20 groszy. Benzyna 95 za 6,76 zł/litr to tańsza oferta stacji PKN Orlen przy skrzyżowaniu ul. Władysława Syrokomli i ul. Piotra Wysockiego (Brudno).

Benzyna 95 na stacji BP przy ul. Modlińskiej to wydatek na poziomie 6,89 zł/l. Diesel był tańszy o 8 groszy. Oddalona o kilkaset metrów stacja Circle K to wyższe ceny obu rodzajów paliw.

Za to niebezpiecznie blisko "siódemki" były ceny na stacji stacji BP przy Wale Miedzeszyńskim - benzyna 95 po 6,94 zł/l była o 1 grosz tańsza od diesla. Na tej samej stacji przed majówką benzyna 95 kosztowała właśnie 7 zł za litr.

Benzyna 95 o 35 groszy droższa na stacjach

Tak wygląda rzeczywistość na stacjach paliw. Z kolei analitycy zza biurka podają, że benzyna 95 w mijającym tygodniu potaniała o 1 grosz do poziomu 6,65 zł. Ciekawe co na to kierowcy tankujący "95-kę" o 35 groszy drożej, po 6,99 zł/l? Z kolei użytkownicy samochodów z silnikiem Diesla pierwszy raz od połowy marca mogli zatankować taniej – obniżka o 1 grosz do ceny 6,68 zł/l. Gaz LPG za ok. 2,83 zł/l.

Jakie ceny paliw 13 maja? Nowe dane

Z najnowszego raportu wynika, że od 13 maja benzyna 95 będzie kosztować 6,54-6,65 zł/l. Diesel to wydatek na poziomie 6,55-6,66 zł/l. Oba paliwa będzie dzielić tylko 1 grosz różnicy. Zmiany spadkowe nie ominą gazu LPG - ma kosztować 2,79-2,85 zł/l. Benzyna 98 na większości stacji będzie w cenie między 7,19 i 7,30 zł za litr.