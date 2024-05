Ile kosztuje najtańszy Fiat?

Dni tego modelu są już policzone, ale mimo imponującego rynkowego stażu wciąż można kupić go w salonie. Fiat 500, czyli bestseller z polskiej fabryki podbił europejskie salony wkrótce po premierze w… 2007 roku. Konstrukcja poddawana kilku modernizacjom i liftingom znosi upływ czasu jak dobre wino. Oferowany od nieprawdopodobnych siedemnastu lat Fiat 500 doczekał się kilkudziesięciu wersji specjalnych i niezliczonych konfiguracji kolorystycznych. To jeden z niewielu oferowanych dziś w salonach modeli, który z czystym sumieniem można określić "kultowym".

Dziś, ostatnie sztuki napędzanego konwencjonalnie Fiata 500 są dostępne w niewysokiej cenie - choć na stronie producenta nadal widnieje cennik, a 500 zjeżdża z taśmy fabryki w Tychach, nie należy się nastawiać na możliwość zamówienia wymarzonej konfiguracji. Nie ma tego złego - dealerskie zapasy pozwalają nawet na wybór wersji cabrio!

Fiat 500 od 61 000 zł. Da się taniej?

Ostatni Fiat 500 wkrótce opuści bramy polskiego zakładu. Auto segmentu A nie zostanie przystosowane do najnowszych unijnych regulacji GSR2. Rozporządzenie dotyczące obowiązkowego wyposażenia nowych aut sprzedawanych na terenie wspólnoty wymusiłoby spore zmiany konstrukcyjne i wywindowałoby cenę małego auta do poziomów, o których klienci raczej nie chcieliby słyszeć. Fiat 500 przez lata pozostawał dzięki temu jednym z najtańszych samochodów na rynku. Dziś może się cieszyć tym tytułem w pełni, bowiem z ceną balansującą na granicy 60 000 zł nie ma sobie równych.

Według cennika, podstawowa konfiguracja Fiata 500 kosztuje 61 000 zł. Dostępne od ręki egzemplarze bez przebiegu, u dealerów wyceniane są nawet na 58 990 zł. To kwota znacznie wyższa niż jeszcze parę lat temu, ale i tak bezkonkurencyjna w obecnej rynkowej sytuacji.

Tak prezentuje się cennik Fiata 500:

Wersja nadwozia Silnik 500 Dolcevita Hatchback 1.0 Hybrid 70 KM 61 000 zł 69 500 zł Cabrio 1.0 Hybrid 70 KM 70 000 zł 77 500 zł

Fiat 500 - wyposażenie

Najtańszy Fiat w cenie około 60 000 zł nie rozpieszcza wyposażeniem, ale na pokładzie znajdzie się radio z łącznością Bluetooth, klimatyzacja, 7 poduszek powietrznych i elektrycznie sterowane lusterka boczne. Auto w podstawowej specyfikacji wyjeżdża z salonu na 14-calowych felgach - taki rozmiar to dziś prawdziwa rzadkość.

Znacznie dłuższą listę wyposażenia w standardzie proponuje nam wersja Dolcevita, dostępna w cenie 69 500 zł (ostatnie sztuki u dealerów są wycenione na kilka tysięcy złotych mniejszą kwotę). Automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania, szklany dach panoramiczny, tempomat, 15-calowe felgi aluminiowe czy chromowane detale nadwozia to całkiem przyjemny zestaw.

Fiat 500 - silnik

Dziś dostępna jest tylko jedna wersja silnikowa. Oferta Fiata 500 od paru lat jest mocno okrojona. Dawniej, w modelu występował m.in. 4-cylindrowy, benzynowy silnik 1.2 69 KM, a przez pewien czas Fiat oferował również dwucylindrową jednostkę 0.9 TwinAir o mocy 85 KM lub 105 KM. W gamie był również diesel, ale wszystkie te rozwiązania odeszły do lamusa.

1.0 Hybrid o mocy 70 KM - trzycylindrowa jednostka benzynowa z układem miękkiej hybrydy to dziś jedyny wybór. Moc generowana przez układ wystarcza do sprawnego poruszania się po mieście. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 13,8 s i prędkość maksymalna 167 km/h to parametry, które sprawiają, że Fiat 500 nie pretenduje do miana najwolniejszego na drodze. W segmencie A są konkurenci, którzy przyspieszają bardziej ospale. Warto dodać, że standardem jest tu 6-biegowa przekładnia manualna. Zautomatyzowana skrzynia, która w tym modelu miała swoje 5 minut, wypadła już z oferty.

Najtańszy Fiat. Co z Pandą?

Fiat Panda to drugi z tanich, małych modeli Fiata. Dostępny w cenie 65 900 zł samochód jest nieco większy, a przede wszystkim 5-drzwiowy. Oferta jest bardzo zbliżona do tej, którą znamy z Fiata 500 - ten sam, litrowy silnik z układem mild hybrid pod maską, oraz bardzo podobne elementy wyposażenia. W ofercie, oprócz podstawowej wersji "Panda", jest też Panda Cross. Znajdziemy w niej m.in. relingi dachowe, plastikowe osłony drzwi, zderzaków i nadkoli, przyciemniane szyby i większe, 15-calowe felgi. Najtańszy Fiat Panda Cross, według cennika, kosztuje 79 900 zł.

U dealerów wciąż można kupić Pandę od ręki, choć liczba ofert jest nieporównywalnie mniejsza niż w przypadku tańszego Fiata 500. Według wyszukiwarki na oficjalnej stronie marki, na właścicieli czekają jeszcze 4 fabrycznie nowe Pandy. Najtańsza kosztuje dziś 59 810 zł.

Ile kosztuje Fiat Tipo w 2024 roku?

Ceny najmniejszych modeli Fiata dobitnie wskazują, że czasy, w których kompaktowe Tipo można było kupić za niewiele ponad 40 000 zł, bezpowrotnie minęły. Ile dziś kosztuje Tipo? Odmiana hatchback, w podstawowej wersji wyposażenia Tipo i z silnikiem 1.5 130 KM AT Hybrid, wycenione zostało na 114 390 zł.

Ile kosztuje elektryczny Fiat 500e?

Fiat 500e jest oferowany równolegle, choć formalnie jest następcą produkowanej w Polsce, spalinowej "pięćsetki". Ile kosztuje w podstawowym wariancie? Mały elektryk nie należy do najtańszych - bazowa wersja to wydatek 130 900 zł. Mowa o aucie z 95-konną jednostką elektryczną i baterii 23,8 kWh, która pozwoli na pokonanie 190 km w cyklu mieszanym. Litowo jonowy akumulator jest bardzo niewielki, ale mocniejsza wersja Fiata 500e (118 KM) ma baterię o większej pojemności 42 kWh brutto. Takie auto ma zasięg około 322 km w cyklu mieszanym i kosztuje minimum 150 900 zł.