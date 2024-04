Ujawniony w sobotę cyberatak na Volkswagena ujrzał światło dzienne dzięki analizie ponad 40 wewnętrznych dokumentów koncernu - donosi "Der Spiegel".

Ataki od 2010 roku

Hakerzy po raz pierwszy zaatakowali już w 2010 roku. W kolejnych latach jeszcze parokrotnie uzyskiwali dostęp do sekretnych danych firmy. Analiza potwierdza, że za wszystkie ataki odpowiadają najprawdopodobniej ci sami sprawcy.

Reklama

Cel cyberataków

Reklama

Hakerzy wykradali - lub chcieli wykraść - cenne informacje dotyczące rozwoju silników TSI, skrzyń biegów i alternatywnych napędów, jak również szczegółowe dane z zakresu elektromobilności.

Interesowali się oprogramowaniem sterującym skrzyniami biegów czy programowaniem skrzyń dwusprzęgłowych DSG - mówi "Spieglowi" ekspert zajmujący się sprawą.

Chiński trop

Co prawda brak jednoznacznych dowodów, że za całą operacją stoi Pekin, jednakże wiele na to wskazuje. Przede wszystkim numery IP komputerów, z których korzystali hakerzy, prowadzą do Chin. Taką wersję za bardzo prawdopodobną uważają niemieckie służby specjalne.