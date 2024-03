Kolejny członek rodziny ID. debiutuje w wersji GTX: oto ekspresowy "ogórek"

Nowy Volkswagen ID. Buzz GTX dostanie dwa silniki trakcyjne: ten słabszy (80 kW/109 KM) napędza przednią oś, natomiast ten mocniejszy (210 kW/286 KM) – tylną, co z kolei oznacza napęd 4x4 i moc systemową na poziomie 340 KM. Prędkość maksymalna wersji GTX została ograniczona do 160 km/h, a silniki elektryczne są zasilane z akumulatorów o pojemności 79 kWh lub 86 kWh netto.

Baterię 79 kWh można ładować prądem stałym o mocy do 185 kW, co umożliwia uzupełnienie zapasu energii od 10 do 80 proc. nawet w ok. 26 minut, natomiast ogniwa 86 kWh mogą być ładowane prądem stałym o mocy nawet do 200 kW. Przy maksymalnej mocy czas od 10 do 80 proc. również wynosi ok. 26 minut. Całkiem znośnie, trzeba jeszcze tylko znaleźć wolne stanowisko o takiej mocy. Ale to przecież pikuś, zwłaszcza w Polsce.

Nowy Volkswagen ID.Buzz GTX: holowanie (ciężkich) przyczep? Proszę bardzo

Wersja z normalnym rozstawem osi może holować przyczepy o masie do 1800 kg (przyczepa hamowana, nachylenie 8 procent), podczas gdy ID. Buzz GTX z długim rozstawem osi weźmie na hak nieco mniej, bo 1600 kg. To i tak oznacza zwiększenie maksymalnej masy przyczepy odpowiednio o 800 i 600 kg względem słabszych wersji ID.Buzza.

Jakie zmiany z zewnątrz? Na pewno w oczy rzuca się nieco m.in. inny zderzak czarnym grillem o strukturze plastra miodu. Inny wygląd mają też światła do jazdy dziennej, standardowe wyposażenie GTX-a obejmuje 20-calowe felgi, w opcji dostępne są koła 21-calowe. Matrycowe reflektory LED dostajemy bez dopłaty, a lakier w kolorze Cherry Red (patrz zdjęcia) jest dostępny tylko dla klientów zamawiających wersję GTX.

Nowy Volkswagen ID.Buzz GTX: jakie wnętrze?

W obu wersjach ID. Buzz GTX seryjnie otrzymujemy m.in.: czarną podsufitkę, specjalnie zaprojektowane siedzenia (z przodu elektrycznie regulowane fotele z funkcją pamięci), obite tkaniną z mikrofibry ArtVelours Eco, dodatkowo z czerwonymi kontrastującymi szwami/lamówkami.

ID. Buzz GTX w wersji ze standardowym rozstawem osi jest dostępny w wersji pięciomiejscowej (trzyosobowa kanapa z tyłu; proporcje 40:60) lub w odmianie sześciomiejscowej, ale z dwoma pojedynczymi fotelami w drugim i trzecim rzędzie. Z kolei wersja z długim rozstawem osi oferuje też opcję siedmiomiejscową z trzyosobową kanapą w drugim rzędzie i z dwoma pojedynczymi fotelami w trzecim rzędzie. W każdej odmianie fotele w drugim rzędzie mogą być przesuwane wzdłużnie o 150 mm (w wersji ze standardowym rozstawem osi) lub o 200 mm (w modelu z długim rozstawem osi).

Nowy Volkswagen ID.Buzz GTX: jaki bagażnik? Jakie wyposażenie?

Pojemność bagażnika w wersji ze standardowym rozstawem osi i z pięcioma miejscami wynosi od 1121 l (do górnej krawędzi oparć tylnych siedzeń) do 2123 l (złożona tylna kanapa, załadunek do górnej krawędzi oparć przednich siedzeń). W wersji z długim rozstawem osi mamy natomiast od 1340 do 2469 l, z kolei w odmianie siedmiomiejscowej minimalna przestrzeń bagażowa to 306 l. W zależności od konfiguracji siedzeń obie wersje ID. Buzz GTX mogą być wyposażone w podłogę bagażnika typu Multiflex – da się ją ustawić na dwóch poziomach i uzyskać płaską przestrzeń ładunkową po złożeniu tylnych siedzeń.

Na pokładzie GTX-a może znaleźć się wyświetlacz head-up (opcjonalny), a także najnowsza generacja systemów infotainment (standard) z nową nawigacją menu i grafiką, oraz z szybszym procesorem. Ekran dotykowy zwiększony do 12,9 cala (wcześniej 12,0 cala), nowością jest także podświetlany pasek (tzw. slider) dotykowy do regulacji temperatury i głośności. Wprowadzony został nowy asystent głosowy IDA4, którego dodatkowo zintegrowano z ChatGPT. Kolejną nowością jest system, który po otwarciu drzwi informuje o pojazdach i rowerach zbliżających się od tyłu.