Skoro Cupra Born już mocną wersję ma, to pora też na ID.3. Oto GTX i GTX Performance

O Cuprze Born VZ pisaliśmy niedawno TUTAJ, teraz pora na mocny wariant Volkswagena ID.3. Niemcy wprowadzają na rynek wersje GTX oraz GTX Performance, obie z napędem na tylną oś. Czy GTX rozrusza sprzedaż kompaktowego elektryka? Wolfsburg zapewne na to właśnie liczy. Bo choć wyniki na tle rywali złe nie są, to jednak klienci nadal wyraźnie preferują spalinowego Golfa. Ciekawe, prawda?

ID.3 GTX wyróżnia się dzięki charakterystycznym elementom nadwozia – są to m.in. nowy zderzak z innym wlotem powietrza oraz zmieniony wzór świateł do jazdy dziennej. Czarne detale nadwozia mają wykończenie na wysoki połysk, w kilku miejscach dumnie prezentują się logotypy "GTX".

Nowy Volkswagen ID.3 GTX: jaka moc?

Nowością są 20-calowe felgi aluminiowe, które stanowią standardowe wyposażenie ID.3 w wersji GTX. Wnętrze? Sportowe fotele zostały obszyte mieszaniną tkaniny i tzw. ekologicznej skóry. Do tego dochodzą czerwone ozdobne przeszycia na fotelach i kierownicy. ID.3 GTX Performance standardowo wyposażony jest w adaptacyjne zawieszenie DCC. Moc maksymalna wynosi nawet do 326 KM, co powinno zapewnić odpowiednio dynamiczne odczucia z jazdy.

Nowy Volkswagen ID.7 Tourer GTX: dwa silniki, napęd na cztery koła

Niedawno rozpoczęła się przedsprzedaż nowego ID.7 Tourer, a już teraz debiutuje najmocniejszy model gamie – nowy ID.7 GTX Tourer. Tak jak ID.4 GTX oraz ID.5 GTX, jest on wyposażony w dwa silniki i napęd na wszystkie koła. Moc maksymalna: do 340 KM. Z zewnątrz wersję GTX odróżnisz m.in. dzięki zderzakowi z wlotem o strukturze plastra miodu i… podświetlanym znaczkom Volkswagena z przodu oraz z tyłu. Podobnie jak w ID.3 GTX, wszystkie czarne elementy nadwozia zostały wykończone na wysoki połysk, tak samo jak i tam, do wyposażenia podstawowego należą 20-calowe felgi aluminiowe.

Wnętrze? GTX dostaje inne fotele (standardowo podgrzewane z przodu) z perforowanym napisem GTX na oparciach, czerwone lamówki na siedzeniach, czerwone przeszycia na panelu deski rozdzielczej i boczkach drzwi, a także kierownicę z czerwonymi elementami. Bagażnik o pojemności do 1714 litrów ma identyczną pojemność jak w przypadku wariantów z napędem na tylne koła.