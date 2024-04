Uwaga na ryzyko pożaru w luksusowych Mercedesach. Na świecie to prawie 350 tys. aut

W Niemczech o akcji serwisowej został już powiadomiony urząd właściwy dla tego typu spraw (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt), natomiast w Polsce UOKiK jeszcze stosownego komunikatu nie opublikował. Ale ponieważ akcja serwisowa ma dotyczyć niemal 341 tys. aut na całym świecie, to w zasadzie w ciemno możemy założyć, że znajdą się i takie na naszych drogach. A o co dokładnie chodzi?

Otóż w modelach GLE i GLS może dość do pożaru ze względu na problem z kablem masowym instalacji 48 V – felerne mocowanie znajduje się pod fotelem kierowcy. Mercedesy objęte akcją trafią do ASO na bezpłatną kontrolę/wymianę kabla masowego i jego mocowania. Uwaga: zakres lat, który podaje m.in. ADAC (2017-23) sugeruje, że problem może dotyczy dwóch generacji GLE (W166 i V167) oraz dwóch generacji GLS (X166 i X167). Według naszych ustaleń w obu wypadkach chodzi jednak przypuszczalnie wyłącznie o modele typoszeregu 167.

Masz takiego Mercedesa? Dzwoń do serwisu, problem jest palący

I gdy tylko pojawią się dodatkowe informacje o akcji serwisowej w Mercedesie (wewnętrzny numer kampanii w systemie producenta to 9190101), to natychmiast będziemy o nich informować. Swoją drogą, płonące modele premium to powoli robi się niemiecka specjalność, wiedzą coś o tym na przykład właściciele i użytkownicy BMW.

Problemy także w starszych BMW. Nie, tym razem nie pożar

Właśnie, BMW. Otóż UOKiK poinformował właśnie o akcji technicznej dla kilku starszych modeli bawarskiego producenta – to o tyle istotne, że dotyczy ona poduszek powietrznych, a starszych modeli BMW jeździ po naszych drogach multum.

Otóż w:X3 (E83) lub X1 (E84; wyjaśnienie – patrz niżej), serii 1 (E87), serii 3 sedan (E90) i serii 3 kombi (E91) może dojść do pęknięcia generatora gazowego poduszki powietrznej. Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 2059 pojazdów, natomiast na pewno dużo więcej trafiło do nas w ramach prywatnego importu. Uwaga: w komunikacie mowa jest o modelu X1 o kodzie E83 – takie auto w przyrodzie nie występuje, więc chodzi albo o X1 E84, albo o X3 E83 – stosowne pytanie skierowaliśmy do BMW Polska.