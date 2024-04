Mercedes-AMG G 63odzyskany, polska Straż Graniczna pomogła pokrzyżować plany złodziei

Mercedes-AMG G 63 nie dojechał do swojego odbiorcy w Rosji. Złodziejskie plany pomogła pokrzyżować polska Straż Graniczna.

Na jednym z estońsko-rosyjskich przejść granicznych pojawił się czarny Mercedes-Benz AMG G 63 (rok produkcji 2023). I to był początek kłopotów dwóch mężczyzn - obywateli jednego z państw Unii Europejskiej.

Mercedes-AMG G 63 to auto warte 1,1 mln zł

Dzięki błyskawicznej wymianie informacji mundurowych z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej (BiOSG) z Przemyśla, policjantów ze Szwecji, Estonii i funkcjonariusza Agencji Frontex ustalono, że auto zostało przywłaszczone w Szwecji na szkodę firmy leasingowej. Wartość luksusowej terenówki oszacowano na 1,1 mln zł.

- To już kolejny pozytywny efekt międzynarodowej współpracy śledczych z BiOSG. W ostatnich kilkunastu miesiącach przedstawiciele m.in. policji litewskiej, francuskiej, hiszpańskiej czy rumuńskiej odzyskali liczne luksusowe pojazdy przywłaszczonych na szkodę firm leasingowych i wypożyczalni. Tych zatrzymań dokonywano dzięki informacjom uzyskanym od podkarpackich strażników granicznych - podkreślają funkcjonariusze SG.

Mercedes-AMG G 63 nie dojechał do odbiorcy w Rosji - wyposażenie szokuje przepychem

G 63 to popis możliwości inżynierów AMG. Szokuje przepychem wnętrza, a jakością wykończenia może zawstydzić niejedną luksusową limuzynę. Jednak największe zaskoczenie czeka po pełnym wciśnięciu pedału gazu.

Mercedes-AMG G 63 - silnik i osiągi. Jakie przyspieszenie?

Sercem wysportowanej Gelendy jest silnik 4.0 V8 biturbo o mocy 585 KM połączony z napędem 4x4 o tylnonapędowej orientacji (rozdział momentu obrotowego w proporcji 40:60) z trzema blokadami mechanizmu różnicowego. Zawieszenie AMG Ride Control w pełni automatycznie dostosowuje tłumienie każdego koła do aktualnych warunków. To terenowe monstrum Mercedesa o aerodynamice czołgu od 0 do 100 km/h rozpędza się w 4,5 s. A waży ok. 2,6 tony.