Granica niemiecko-austriacka w Kiefersfelden/Kufstein (A93/A12): ryzyko ogromnych korków

Austriackie służby już od jakiegoś czasu stosują w tym miejscu procedurę, która nazywa się Blockabfertigung i dotyczy samochodów ciężarowych. W uproszczeniu: jeśli zostanie przekroczony godzinowy limit (250 pojazdów) ciężarówek o masie ponad 7,5 t, to kolejne auta będą musiały zaczekać. W domyśle chodzi o tom by uniknąć korków na autostradzie A12 (Inntalautobahn) prowadzącej w kierunku Innsbrucka, Bregencji, ale i do Włoch (przełęcz Brenner). Brzmi dobrze, ale to tylko jedna strona medalu.

Druga jest taka, że Blockabfertigung właśnie… zwiększa ryzyko zatorów. Specjalna śluza dla ciężarówek znajduje się już w Austrii, na wysokości zjazdu Kufstein-Nord, ale jeśli się przepełni (a dzieje się to momentalnie), to ciężarówki ustawiają się na prawym pasie autostrady i skutecznie ją blokują. Efekt jest taki, że w szczycie sezonu wakacyjnego korki mogą sięgać daleko wgłąb Niemiec– zdarzało się, że i do węzła A93 z A8.

Przejście graniczne Kiefersfelden: nie chcesz utknąć, unikaj tych terminów

Najgorzej wyszli na tym wszystkim Niemcy, bo strona austriacka, chcąc uniknąć zatorów w rejonie Innsbrucka, niejako wypchnęła je na terytorium swojego sąsiada. Kierowcy ciężarówek próbowali się ratować w ten sposób, że objeżdżali zakorkowaną autostradę poprzez drogi lokalne – na to jednak zareagowały władze Bawarii i zakazały tranzytowego ruchu ciężarówek drogami lokalnymi. Dobra wiadomość w tym wszystkim jest taka, że terminy prowadzenia Blockabfertigung są z góry ustalone i kierowcy unikający wyznaczonych dni powinni w tym miejscu uniknąć utrudnień– pełna lista dni z ryzykiem korków poniżej (jak widać, wyjątkowo niekorzystnie wypada maj!). Alternatywna trasa dla osobówek? Prowadzi przez Mittenwald (Niemcy) do Seefeld/Zirl i autostrady A12 (Austria). A że potem i tak można utknąć na włoskiej autostradzie za przełęczą Brenner, to już inna sprawa.

Ryzyko zatorów na przejściu Kiefersfelden ze względu na Blockabfertigung:

- kwiecień: 26 kwietnia (piątek);

- maj: 2 maja (czwartek), 3 maja (piątek), 6 maja (poniedziałek), 7 maja (wtorek), 8 maja (środa), 10 maja (piątek), 17 maja (piątek), 18 maja (sobota), 21 maja (wtorek), 22 maja (środa), 23 maja (czwartek), 27 maja (poniedziałek), 28 maja (wtorek), 29 maja (środa), 31 maja (piątek);

- lipiec: 1 lipca (poniedziałek), 8 lipca (poniedziałek), 15 lipca (poniedziałek), 22 lipca (poniedziałek), 29 lipca (poniedziałek);

- październik: 4 października (piątek), 28 października (poniedziałek);

- listopad: 5 listopada (wtorek), 6 listopada (środa), 13 listopada (środa), 20 listopada (środa), 27 listopada (środa);

- grudzień: 3 grudnia (wtorek), 4 grudnia (środa), 10 grudnia (wtorek), 11 grudnia (środa).