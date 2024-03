Więcej hatchbacków na rynku wtórnym, ich mediana cen spada

W lutym bieżącego roku na wtórnym rynku do sprzedaży oferowano 240 040 samochodów. 64 968 ogłoszenia dotyczyły hatchbacków, co z kolei stanowiło największy udział wśród wszystkich dostępnych rodzajów nadwozi. W ciągu roku liczba ofert hatchbacków z drugiej ręki wzrosła o 11 344 sztuki, ale mediana ich cen nieznacznie spadła: z 20 000 do 19 900 zł. Mediana przebiegu i wieku używanych hatchbacków w lutym 2024 r. wynosiły odpowiednio 167 000 km i 14 lat.

– Na rynku samochodów używanych dostępna jest ogromna liczba hatchbacków i każdy z nich może pełnić funkcję jedynego auta przez cały rok. Często są dostępne z szeroką gamą wyposażenia i silników, od skromnych modeli benzynowych o pojemności 1,0 litra, aż po hot hatche o mocy 300 KM z najbogatszym wyposażeniem dostępnym na rynku. Jednak dla większości kierowców to, co najlepsze w tej klasie, znajduje się gdzieś pomiędzy: ekonomiczny silnik zapewniający niskie zużycie paliwa i niezawodność, a także przestronne wnętrze z nowoczesnym wyposażeniem i zaawansowanym wsparciem dla kierowcy – powiedziała Karolína Topolová, dyrektor generalna Aures Holdings, operatora sieci AAA Auto.

Reklama

Liderem Opel Astra, za nim Corsa i VW Golf

Reklama

Na rynku wtórnym hatchbacki dominują jeśli chodzi o liczbę ofert i wyprzedzają m.in. SUV-y – tych w lutym bieżącego roku oferowano do sprzedaży 49 492 sztuki. Mediana cen używanych SUV-ów była znacznie wyższa niż w przypadku hatchbacków i wyniosła 66 900 zł. Dzieje się tak m.in. ze względu z wyższe ceny wielu SUV-ów w salonach, jak i z powodu niższej mediany przebiegu – dla SUV-ów była o ona prawie 37 tys. km niższa niż dla hatchbacków.

Oto 10 najczęściej ogłaszanych do sprzedaży hatchbacków na wtórnym rynku w Polsce w lutym 2024 roku: