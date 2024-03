Szybko, szybciej, jeszcze szybciej: mam Audi, jestem królem szosy. Szosy S3…

Policjanci z nowosolskiego wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierowcę, który na trasie S3 przekroczył dopuszczalną prędkość o drobne 83 km/h. Wynik pomiaru wykazał 203 km/h w miejscu, gdzie można jechać 120 km/h. A może mieszkaniec Głogowa wracał z Niemiec i jechał swoim Audi tak szybko, że nie zauważył słupów granicznych? W każdym razie za to wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 zł i otrzymał 15 punktów karnych.

Policja po raz kolejny apeluje o rozwagę na drodze, bo każde ryzykowne zachowanie za kierownicą może mieć poważne konsekwencje. Najważniejsze jest to, abyśmy bezpiecznie dotarli do celu – aby to osiągnąć, powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i… być dla siebie uprzejmi.