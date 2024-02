Volvo EX40 i EC40, czyli nowe nazwy w gamie. Będzie prościej i czytelniej

Reklama

Reklama

Zmiana nazw modeli XC40 Recharge i C40 Recharge odpowiednio na EX40 i EC40 ma wprowadzić większy porządek w gamie i ułatwić orientację w ofercie (swoją drogą lekki bałagan w nazewnictwie to już powoli tradycja w Volvo; pamiętacie czasy, gdy to samo oznaczenie mogły mieć dwa zupełnie różne silniki, ale oferowane równolegle?). Poza tym, jak podkreśla producent, w ten sposób wyróżniono modele z napędem spalinowym, z kolei wersje plug-in straciły przydomek Recharge i teraz są oznaczane właśnie jako EX40 T6 lub T8 (co jasne, w zależności od wersji mocy).

Jak podaje Volvo, w 2023 r. pojazdy w pełni elektryczne stanowiły 16 proc. globalnej sprzedaży marki, co oznacza wzrost o 70 proc. w porównaniu do 2022 r. W tym roku do oferty trafią modele EX30, EX90 i EM90, co z kolei sprawi, że liczba w pełni elektrycznych modeli Volvo wzrośnie do pięciu. No a wkrótce dołączą do nich kolejne nowe modele typu BEV.

Wersje Twin Motor będą mogły mieć więcej mocy. Przy prędkości ograniczonej do 180 km/h - ma to sens

Ale to nie koniec nowości. Volvo wprowadza też pakiet oprogramowania Performance dla wariantów Twin Motor modeli EX40 i EC40. Pakiet Performance zwiększa w obu wypadkach moc o 25 kW (czyli do 325 kW), co oznacza nie tylko lepsze osiągi, ale i szybszą reakcję na gaz (inne tzw. mapowanie pedału przyspieszenia). Świetne wieści, bo teraz ograniczoną elektronicznie prędkość maksymalną 180 km/h będzie można osiągnąć jeszcze sprawniej.

Na wybranych rynkach oprogramowanie Performance będzie oferowane jako opcjonalny pakiet uaktualnień za pośrednictwem aplikacji Volvo Cars i będzie dostępne podczas składania zamówienia na nowy samochód. Natomiast kierowcy używający aut z poprzedniego roku modelowego (2024) będą mogli kupić i pobrać oprogramowanie bezpośrednio w aplikacji, nawet siedząc na kanapie w domu. Może być taka z Ikei.

Nową propozycją w ofercie stanowią warianty Black Edition modeli EX40, EC40 i XC40. Wersje Black Edition odznaczają się m.in.: lakierem w kolorze Onyx Black, czarnymi emblematami, 20-calowymi felgami oraz specjalnym wykończeniem wnętrza.