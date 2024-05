Volvo inwestuje w Polsce. Zbuduje 130 szybkich ładowarek

Volvo wybuduje w Polsce 130 dwustanowiskowych i ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania o mocy 175 kW. Inwestycja będzie realizowana w 35 największych miastach. Nowe ładowarki pojawią się w miejscach najczęściej uczęszczanych przez użytkowników samochodów elektrycznych.

– Kierowcy, żeby przesiąść się do elektryków, muszą mieć perspektywę ich szybkiego ładowania, czyli w ciągu ok. 20 minut do 70-80 proc., w dogodnym komunikacyjnie miejscu. Dziś zapewniających to szybkich ładowarek o mocy 150 kW i więcej mamy w Polsce ok. 250, z czego już około 30 zostało zainstalowanych przez dealerów Volvo – powiedział Emil Dembiński, managing director, Volvo Car Poland.

Volvo poszło po rozum do głowy, bez ładowarek nikt nie kupi elektryka

– Do końca 2025 roku wspólnie planujemy dostawić kolejnych 100. Zbudowanie efektywnej sieci dla wszystkich kierowców to długotrwały proces i wiemy, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego w pojedynkę. Dlatego też eV City jest programem, który Volvo realizuje we współpracy z siecią dilerską i zaprasza do niego samorządy. Poza rozbudową infrastruktury stacji szybkiego ładowania, uruchamiamy również szyty na miarę lokalnych potrzeb program grantowy – dodał.

Z "Licznika elektromobilności" wynika, że pod koniec kwietnia 2024 roku w Polsce funkcjonowało 6691 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych (3686 punktów). 28 proc. z nich to szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 72 proc. – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W kwietniu ruszyło 201 nowych punktów ładowania. Volvo swoją inwestycją niebawem zwiększy sieć ładowania EV.

Volvo nie będzie zarabiać na ładowaniu samochodów elektrycznych

– Stacje szybkiego ładowania nie będą dla nas stanowić źródła przychodu, ale wiemy, że tylko w ten sposób możemy zmniejszyć bariery związane z elektromobilnością i sprawić, by zielona ewolucja mogła się dokonać. Zapraszamy samorządy do współpracy i włączania sięw budowanie eV Cities – elektromobilnych, czystych miast przyszłości – dodał Dębiński.

W Polsce jest już ponad 111 tys. samochodów elektrycznych

Pod koniec kwietnia 2024 r. po polskich drogach jeździło 111 775 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych, osobowych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 57 958 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 53 817 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 6568 szt.