Ceny paliw na stacjach od 20 maja dostaną przyspieszenia

Jakie ceny benzyny 95, diesla i LPG powitają kierowców na stacjach paliw od poniedziałku 20 maja 2024 roku? Odpowiedzi niesie najświeższy raport z rynku.

– Przy stabilnej sytuacji na giełdach naftowych na świecie, argumentów za spadkiem cen paliw w Polsce dostarcza umocnienie złotówki w relacji do amerykańskiego dolara. Koszty tankowania spadają drugi tydzień z rzędu. Obniżki cały czas nie są duże, ale przecena na stacjach powinna przyspieszyć w najbliższych dniach, bo wyraźnie taniej jest już na rynku hurtowym – ogłaszają analitycy e-petrol.pl. Oto szczegóły zmian w kosztach tankowania…

Benzyna 95 tanieje o 3 gorsze. Ile kosztuje diesel i gaz LPG?

Benzyna 95 w mijającym tygodniu potaniała o 3 grosze do 6,62 zł/l. Diesel to 4 grosze obniżki, stąd cena 6,64 zł/l. Tankowanie gazu LPG jest o 1 grosz tańsze – to wydatek na poziomie 2,82 zł/l.

Paliwo Cena Zmiana Benzyna 95 6,62 zł/l -3 grosze Olej napędowy 6,64 zł/l -4 gorsze Gaz LPG 2,82 zł/l -1 grosz

– Detaliczne ceny paliw spadają od początku maja i nawet jeśli skala obniżek nie jest imponująca, to kierunek zmian może cieszyć. Optymistycznie wyglądają też przewidywania na najbliższe dni, bo kierunek i tempo zmian w hurcie wskazują na to, że spadek cen paliw może jeszcze przyspieszyć – zapowiadają analitycy.

Nowy cud na stacjach od 20 maja. To efekt sytuacji na rynku hurtowym

Od 20 maja benzyna 95 powinna kosztować między 6,59-6,70 zł/l. Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla będą tankować olej napędowy za 6,60-6,72 zł/l. Gaz LPG to ceny w przedziale 2,81-2,88 zł/l.

Paliwo Cena od 20 maja 2024 roku Benzyna 95 6,59-6,70 zł/l Olej napędowy czyli diesel 6,60-6,72 zł Gaz LPG 2,81-2,88 zł/l

Paliwo może być tańsze. Dlaczego ceny nie chcą spadać?

Analitycy BM Reflex także zauważają, że w ślad za obniżkami cen na rynku hurtowym na dużej części stacji ceny paliw są niższe. Chociaż skala obniżek jest niższa niż wynikałoby to z korekty cen hurtowych.

Benzyna 95 potaniała o 3 grosze do 6,63 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 zeszła z ceny tylko 1 grosz i kosztuje 7,28 zł. Najbardziej potaniał diesel – 4-groszowy spadek oznacza tankowanie za 6,64 zł/l. O 3 grosze mniej kosztuje gaz LPG – zakup tego paliwa to wydatek 2,81 zł/l.

Benzyna 95 będzie tańsza od 2 maja, ale i tak droższa niż rok wcześniej

Od poniedziałku 20 maja benzyna 95 oraz diesel potanieją w przedziale 4-8 groszy na litrze. Gaz LPG ma kosztować o 1-3 grosze mniej za litr.

Ceny spadają, ale i tak jest drożej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Dziś diesel jest droższy o 58 gr/l, benzyna 95 o 16 gr/l, 98 benzyna o 21 gr/l. Z kolei o 17 gr/l mniej niż przed rokiem kierowcy płacą za autogaz.

Tyle stacje paliw zarabiają na sprzedaży benzyny, diesla i gazu LPG

Analitycy wyliczają, że marża detaliczna na litrze benzyny 95 wynosiła w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2024 roku średnio 18 groszy, a na oleju napędowym 15 groszy. W marcu narzut na benzynie wynosił 13 groszy na litrze, w kwietniu marża spadła do 9 groszy. W przypadku oleju napędowego w marcu i kwietniu marża utrzymywała się na poziomie 18 groszy.