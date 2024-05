BMW XM skradzione w Niemczech uratowane pod Łomżą

12 maja do wypożyczalni luksusowych aut w mieście Kassel wszedł pewien mężczyzna i na miesiąc wynajął czarne BMW XM. Warunki umowy zabraniały wyjazdu poza Niemcy. Jednak 17 maja samochód wypłynął w Polsce.

– Dostaliśmy cynk, że BMW trasą S8 ucieka na Litwę – powiedział dziennik.pl Marcin Miklaszewski, szef Agencji Detektywistycznej Temida. – Dzięki sprawnej współpracy agencji z policją z Łomży w dwie godziny udało się zatrzymać podejrzanego. Za kierownicą siedział około 45-letni mężczyzna, prawdopodobnie obywatel Niemiec – wskazał nasz rozmówca.

Dostaliśmy cynk, że BMW ucieka na Litwę

Zatrzymany miał przy sobie trzy telefony komórkowe, co zadaniem detektywa może wskazywać na jego zaangażowanie w działalność przestępczą. Z kolei uszkodzenia BMW sugerują, że samochód uczestniczył w kolizji lub został uszkodzony w trakcie pościgu. Auto było wynajęte w stanie idealnym.

– Mężczyzna podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Nie potrafił też wyjaśnić, dlaczego zmierzał na wschód, co wzbudziło dodatkowe podejrzenia wśród funkcjonariuszy – podkreślił detektyw. Teraz sprawą zajmują się śledczy z Łomży. Mężczyzna trafił do aresztu, a czarne BMW XM na policyjny parking.

BMW XM - co to za samochód?

BMW XM za wielkim złotym, podświetlanym grillem i pod długą maską skrywa duet hybrydowy, który stanowi nowy silnik benzynowy 4.4 V8 TwinPower Turbo/489 KM i 197-konny napęd elektryczny zapewniają moc systemową rzędu 653 KM! Maksymalny moment obrotowy tej hybrydy wynosi 800 Nm (generowany wspólnie przez silnik spalinowy o wartości do 650 Nm i silnik elektryczny o wartości do 280 Nm). Silnik elektryczny jest zintegrowany z 8-stopniową skrzynią biegów M Steptronic. Przełożenie wstępne zwiększa efektywny moment obrotowy elektryka na wejściu skrzyni biegów do nawet 450 Nm.

BMW XM, czyli jaka moc i przyspieszenie? Ile kosztuje BMW XM?

Wdepniecie gazu wciska w fotel. BMW XM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 s. Krajobraz przesuwa się za szybami przy gardłowym akompaniamencie ośmiu cylindrów i sportowego układu wydechowego. Ten ostatni ma elektryczne, płynnie sterowane klapy oraz – po raz pierwszy w modelu BMW M – sześciokątne, ułożone jedna nad drugą podwójne końcówki rur.

BMW XM kosztuje w Polsce od 665 tys. zł za wersję XM 50e. Najdroższa odmiana XM Label wymaga kwoty ponad 1,1 mln zł.

Łowca Lamborghini z Dubaju, to była najdroższa kradzież auta w historii Polski

Co ciekawe, Miklaszwski stoi także za odzyskaniem najdroższego skradzionego samochodu w historii Polski. Chodzi o słynne Lamborghini Aventador z Dubaju, które w 2018 roku temu "zaginęło" w trakcie transportu do Wielkiej Brytanii, a wypłynęło w Polsce (wideo). Przypominamy, że właścicielem auta jest Abdullah Alfahim, influencer i celebryta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Lamborghini Aventador należące do Alfahima to model przerobiony przez firmę tuningową Oakley Design. Ten egzemplarz ma napęd jedynie na tylną oś, jest lżejszy o około 130 kg. Zmodyfikowany silnik V12 produkuje aż 760 KM. Eksperci taki motoryzacyjny rarytas wyceniali wówczas na ok. 3 mln zł.

Mercedes kosztował blisko 1 mln zł

Ci sami specjaliści odzyskali Mercedesa-AMG G 63 skradzionego w Niemczech. Wówczas luksusowe auto namierzono na trasie S8 pod Wyszkowem.

– Za kierownicą siedział mężczyzna pochodzenia białoruskiego. Wartość odzyskanego mienia oszacowano na blisko 1 mln zł. Gdyby przekroczył granicę prawdopodobnie wjechałby na pociąg i został przetransportowany dalej na wschód. Od samego początku była to zaplanowana akcja. Tego typu kradzieże są częste w wypożyczalniach aut luksusowych – wyjaśnił prywatny detektyw.