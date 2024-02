Ta wizyta nie mogła zaczekać. Potężny mandat dla 25-latki

Policjanci z łódzkiej drogówki patrolowali drogę krajową nr 14, gdy ich uwagę przykuło BMW pędzące znacznie powyżej dopuszczalnej prędkości. Na odcinku drogi, na którym obowiązuje ograniczenie do 100 km/h, auto poruszało się z szybkością ponad dwukrotnie większą. Pomiar z policyjnego wideorejestratora dał szokujący wynik 212 km/h.

Mundurowi nie zwlekali i zatrzymali BMW serii 2 do kontroli drogowej. Za kierownicą siedziała 25-latka, która swój pośpiech wytłumaczyła niecierpiącą zwłoki wizytą. Dokąd spieszyła się kierująca?

Mandat i punkty za przekroczenie prędkości. 212 km/h na drodze krajowej

Zatrzymana w miejscowości Szynkielew 25-latka tłumaczyła mundurowym, że spieszy się na wizytę u adwokata, której nie mogła przełożyć na inny termin. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego łódzkiej komendy za popełnione wykroczenie ukarali kierującą mandatem karnym w wysokości 2500 zł, a do jej konta dopisano 15 punktów karnych.

Tym razem skończyło się na karze pieniężnej i punktach karnych. Kierująca powinna się jednak cieszyć, bo w przypadkach rażącego przekroczenia prędkości prawo daje policjantom znacznie szersze możliwości. Mówi o tym Art. 86. Kodeksu wykroczeń, w którym czytamy:

§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

§ 1a. Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby, sprawca podlega karze grzywny w wysokości nie niższej niż 1500 złotych.

§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny w wysokości nie niższej niż 2500 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Powyższe zapisy oznaczają, że jeśli mundurowi uznają nasze zachowanie (np. zdecydowanie zbyt szybką jazdę) za zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, mogą skierować sprawę do sądu. Z reguły taki obrót spraw zmniejsza szanse na zachowanie uprawnień do prowadzenia pojazdów i zwiększa możliwą karę nawet do 30 000 zł.