Kiedy złapią cię za rękę, powiedz, że to nie twoja ręka. Czyli pijana nastolatka za kierownicą Mercedesa

Policjanci patrolujący teren Lęborka (pomorskie) zauważyli w pewnej chwili Mercedesa jadącego ulicą Wojska Polskiego, jednak osoba siedząca za kierownicą na widok radiowozu postanowiła nagle i gwałtownie przyspieszyć. Mundurowi ruszyli za niemieckim autem, ale pościg długo nie trwał – Mercedes po chwili się zatrzymał. Uciekać, by zaraz znów się zatrzymać? Po co? Szybko miało się jednak okazać po co: funkcjonariusze spostrzegli bowiem, że osoba siedząca za kierownicą próbuje zamienić się miejscami z pasażerem. Kierująca autem 19-latka z gminy Wicko miała co najmniej dwa powody, by próbować wywieść mundurowych w pole – otóż mimo młodego wieku nasza bohaterka miała już orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, poza tym znajdowała się pod wpływem alkoholu. Wynik: ponad dwa promile.

Dość zabawne jest w tym wszystkim to, że roczny zakaz prowadzenia pojazdów nałożony na 19-latkę za wcześniejszą jazdę bez uprawnień miał wygasnąć już za… dwa dni. No a teraz z tych dwóch dni zakazu może się zrobić nawet 15 lat. Średni interes, warto chyba było jednak jeszcze chwilę poczekać, prawda? Poza tym 19-latka wpadła w szał, zrobiła się wobec policjantów agresywna i nie reagowała na ich polecenia. Mundurowi musieli w związku z tym założyć kobiecie kajdanki i użyć tzw. środków przymusu bezpośredniego. To też jednak gorącej głowy nie ostudziło, bo po przybyciu na komendę krewka dziewczyna postanowiła wyładować swoją złość na ścianie pomieszczenia służbowego. I wymierzyła jej solidnego kopa.

Za dwa dni mogłaby już jeździć, za to teraz może iść siedzieć. I to nawet na pięć lat

Wkrótce 19-latka usłyszy zarzuty dwóch przestępstw: po pierwsze, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, po drugie – nieprzestrzegania sądowego zakazu. Dodatkowo nasza bohaterka będzie odpowiadać za wykroczenie zniszczenia mienia, a za te wszystkie czyny grozi jej kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Możliwe jest również nałożenie nawet 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów oraz grzywna. No, a jeśli chodzi o ścianę, to zapewne koszty związane z jej naprawą młoda kobieta będzie musiała ponieść z własnej kieszeni.