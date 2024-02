W związku z utrudnieniami na drogach dojazdowych do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice-Pyrzowice w dniu 23 lutego w godzinach od 10:00 do 15:00 policja zachęca do zapoznania się z wyznaczonymi objazdami i przypomina o tym, by stosować się do poleceń wydawanych na miejscu przez funkcjonariuszy. Utrudnienia to efekt przejazdu kolumny z protestującymi rolnikami.