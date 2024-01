Pojechał korytarzem życia. Słono za to zapłaci

Stworzenie korytarza życia to obowiązek kierowców, którzy dojeżdżają do zatoru na drogach szybkiego ruchu. Gdy na autostradzie lub ekspresówce napotkamy zator lub stojący korek, należy pamiętać o tym, by umożliwić dojazd do miejsca wypadku odpowiednim służbom. Korytarz utworzony między stojącymi samochodami jest bezcennym ułatwieniem dla pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej choć zdarza się, że czasem korzystają z niego również kierowcy, którym "po prostu się spieszy".

Takie wyjaśnienie z ust kierującego usłyszeli Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej, którzy zatrzymali do kontroli 31-latka w dostawczym Mercedesie. Kierowca napotkał drogowy zator na autostradzie A4 i bez wahania skorzystał z możliwości ominięcia korka - pomknął za uprzywilejowanym pojazdem Żandarmerii Wojskowej.

Mandat za jazdę korytarzem życia

31-latek z Mercedesa raczej nie spodziewał się, że jego czasowa oszczędność zostanie za chwilę zniweczona podczas spotkania z policją. Dzięki zabieganemu kierowcy możemy się dowiedzieć, jaki mandat jest przewidziany dla tych kierowców, którym znudzi się postój w korku i zdecydują się wykorzystać korytarz życia na autostradzie dla własnej wygody.

Za popełnione wykroczenie drogowe mundurowi nałożyli na kierowcę mandat karny kredytowany w wysokości 2 500 złotych. Na jego konto trafiło też 8 punktów karnych.

Korytarz życia na autostradzie. Czego kategorycznie nie wolno robić?

Wykorzystywanie korytarza życia do ominięcia korka przez kierowców, którzy nie są tego uprawnieni jest niezgodne z przepisami, ale warto wiedzieć także o innych manewrach, które mogą skończyć się karą.

Korytarz życia jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla służb, które muszą szybko dojechać na miejsce zdarzenia, aby ratować osoby poszkodowane i jak najszybciej przywracać drożność drogi. Niedopuszczalne jest więc:

przemieszczanie się korytarzem pod prąd np. po to, by wyjechać z zatoru

utrudnianie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym np. zjeżdżając w kierunku osi drogi, by dojrzeć gdzie kończy się korek

nieutworzenie korytarza życia - o tym, jak powinien on wyglądać mówi Art. 9. ustawy Prawo o ruchu drogowym

Powyższe przewinienia mogą skończyć się mandatem równie wysokim co ten, którego doczekał się 31-letni kierowca Mercedesa. Oprócz finansowego aspektu warto jednak mieć na względzie bezpieczeństwo i szanować pracę służb, od których pewnego dnia może zależeć nasze zdrowie i życie.