Atak zimy w styczniu: kto by się spodziewał?

W związku z ciężką sytuacją pogodową w wielu rejonach kraju początek dnia na drogach jest bardzo trudny. Dochodzi do wielu wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, w wielu miejscach tworzą się korki i zatory. Jak podaje IMGW, ciężkie warunki panować będą dziś przede wszystkim w południowej i południowo-zachodniej części kraju oraz w "skrawku" północno-wschodnim (Suwalszczyzna). Poniżej przegląd największych zatorów i utrudnień, spis będziemy aktualizować.

Jak podawała rano GDDKiA, łącznie pracowało 1858 jednostek zimowego utrzymania dróg. Niestety, pod Lublinem doszło do tragicznego w skutkach najechania na tył pługopiaskarki– kierujący Hondą 62-latek zginął na miejscu. Pisaliśmy o tym zresztą TUTAJ.

Małopolska: utrudnienia na drogach

Ciężka sytuacja panowała m.in. w Tarnowie i okolicach, trudne warunki występowały na DW 977 między Tarnowem a Tuchowem, nad ranem mocno zasypana była też autostrada A4.

Dolny Śląsk: utrudnienia na drogach

Niełatwych warunków należy spodziewać się też w województwie dolnośląskim. Utrudnienia m.in. na autostradzie A4 (okolice wiaduktu nad DK39 między Wrocławiem a Opolem) i na drodze ekspresowej S3. Jak podaje Gazeta Wrocławska, ze względu na kolizję pojazdu ciężarowego z samochodem osobowym na 11. kilometrze Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w kierunku Kudowy kierowcy zmagali się z dużymi utrudnieniami. Korek na AOW ok. 10 rano miał ponad 7 kilometrów (od węzła Wrocław Lotnisko do mostu Rędzińskiego), ale na chwilę obecną sytuacja wygląda na opanowaną.

Niełatwo podróżuje się też DK3 między Bolkowem, a Jelenią Górą– samochody mają problem z pokonaniem m.in. wzniesień w okolicy Kaczorowa.

Poznań, Warszawa: utrudnienia na drogach

Poznań rano zmagał się ze sporymi korkami, do zderzenia pojazdów doszło na S5 między węzłami Łubowo i Gniezno Południe (kierunek Bydgoszcz). względnie spokojnie – mimo burzy śnieżnej, która przeszła nad stolicą w poniedziałek wieczorem – było we wtorek za to w Warszawie, po części zapewne ze względu na trwające w województwie mazowieckim ferie. Do zderzenia pojazdów doszło za to na S2 w okolicy węzła Konotopa, ale obecnie utrudnienia są tam niewielkie.

Gorzej jest natomiast np. na Trasie Armii Krajowej (oba kierunki). Ze względu na kolizję między węzłami Łabiszyńska i Marywilska mogą pojawić się utrudnienia na S8.