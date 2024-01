Tragiczny wypadek na DK19. Kierowca nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek (16.01) przed godziną 6 na drodze krajowej numer 19 między miejscowością Niemce a Lublinem. Wstępne informacje na temat zdarzenia podaje lubelska policja. Kierujący Hondą HR-V najechał na tył pługopiaskarki. Przyczyny zderzenia są jeszcze nieznane. 62-letni kierowca samochodu osobowego zmarł na miejscu wypadku. Pasażer Hondy trafił do szpitala. Kierujący pługopiaskarką był trzeźwy.

Wszyscy kierowcy planujący podróż tą drogą będą musieli być przygotowani na utrudnienia. Policja całkowicie zablokowała przejazd i wyznaczyła objazd. GDDKiA informuje, że w kierunku Lubartowa zablokowano jeden pas ruchu. W kierunku Lublina droga została całkowicie zablokowana, a policjanci przekierowują na drogi lokalne.