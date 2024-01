Tego znaku nie warto ignorować

O co chodzi ze znakiem A-32 i dlaczego jest on ważny szczególnie teraz? Zimowe warunki dają się we znaki kierowcom w całej Polsce, ale nawet jeśli nie pada śnieg, a temperatury oscylują wokół zera, znak ostrzegający o oszronieniu powinien skłonić nas do zdjęcia nogi z gazu. Nie bez powodu jest on najczęściej spotykany przed wiaduktami czy mostami.

Znak A-32 ostrzegający o oszronieniu jezdni to bardzo ważny komunikat. Oznacza on w skrócie, że jezdnia może być na danym odcinku wyjątkowo śliska.

Jak wygląda znak A-32?

Znak "oszronienie jezdni" ma kształt trójkąta z żółtym tłem i czerwoną obwódką. Typowy dla znaków ostrzegawczych szablon jest uzupełniony o symbol płatka śniegu znajdujący się na środku tablicy. Śnieżynka ostrzega przed możliwym oblodzeniem, oszronieniem bądź gołoledzią wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia niekorzystnych warunków. Nawet jeśli na drodze nie pojawiają się jeszcze wspomniane utrudnienia, a temperatura nie spada poniżej 0 stopni Celsjusza, odcinki przy których spotkamy znak A-32 mogą być wyjątkowo śliskie. To właśnie dlatego trzeba uważać nie tylko zimą, ale również jesienią i wczesną wiosną.

Znak ma niebagatelne znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy szczególnie z uwagi na fakt, że występuje on często przed wiaduktami i mostami. Dlaczego jednak akurat te miejsca są szczególnie narażone na powstawanie oszronienia?

Znak "oszronienie jezdni". Gdzie go spotkamy?

Wyjaśnienie jest proste. Odcinki dróg, które nie są zaizolowane od spodu warstwą ziemi i nie przylegają do podłoża, wychładzają się znacznie szybciej, a temperatura nawierzchni spada do temperatur niższych niż w przypadku dróg opierających się na gruncie. Owiewana z każdej strony przez wiatr droga, biegnąca przez wiadukt czy most, ma znacznie większe szanse na zamarznięcie.

Znak A-32 spotkać można również na jezdniach położonych w pobliżu zbiorników wodnych czy rzek. W takich miejscach częściej pojawiają się mgły, które przyspieszają pojawienie się gołoledzi. Czarny lód to śmiertelnie niebezpieczna pułapka na kierowców!

Atak zimy na drogach - utrudnienia w całym kraju

Oblodzenie dróg i to mimo ton zużywanej soli. Styczeń zaskoczył kierowców iście zimowymi warunkami jazdy i postawił na nogi wszystkie służby pilnujące porządku na drogach. W całej Polsce dochodzi do wielu wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, w wielu miejscach tworzą się korki i zatory. Jak we wtorek (16.01) podał IMGW, ciężkie warunki panować będą przede wszystkim w południowej i południowo-zachodniej części kraju oraz w "skrawku" północno-wschodnim. Kierowcy muszą pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i to nie tylko w miejscach, w których spotkać można znak A-32.