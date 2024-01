Młody kierowca przeszarżował. Zapłacił słony mandat

W sobotę 13 stycznia policja ze strzeleckiej drogówki zatrzymała kierowcę Mercedesa, który pędził po drodze 156 w Kleśnie prawie 140 km/h w terenie zabudowanym. To jednak nie było jego jedyne wykroczenie: funkcjonariuszom udało się uchwycić na kamerze również wyprzedzanie na zakazie.

Mundurowi nie mieli cienia wątpliwości co do mandatu. Młody mężczyzna będzie musiał teraz słono zapłacić. Kumulacja oznacza w jego przypadku gigantyczną kwotę 3,5 tysiąca złotych, 30 punktów karnych i utratę prawa jazdy.

Sprawca odpocznie od jazdy, policja apeluje o rozsądek

Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna długo nie wsiądzie za kierownicę żadnego samochodu. Przy okazji policja apeluje do kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. O ile przykład tego zatrzymanego to skrajny przypadek stwarzania zagrożenia na drodze, o tyle w trudnych, zimowych warunkach kluczowe jest zachowanie szczególnej ostrożności. Należy też wziąć poprawkę na innych uczestników ruchu drogowego, czy pieszych, szczególnie w obszarze zabudowanym.