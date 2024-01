Dziecko potrącone przez wóz strażacki

Do wypadku doszło we wtorek (16.01) w Katowicach. Jak podaje RMF FM, 8-latek z urazem nogi został przetransportowany do szpitala po tym, jak potrącił go wóz strażacki. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych, na miejscu zjawiła się policja i karetka pogotowia ratunkowego.

Wstępne ustalenia policji wskazują, że dziecko przechodziło przez jezdnię na zielonym świetle. Wóz strażacki jechał z kolei na interwencję i miał mieć włączone sygnały świetlne oraz dźwiękowe.

8-latek w szpitalu. Wypadek z udziałem wozu strażackiego w Katowicach

Okoliczności zdarzenia będą teraz szczegółowo wyjaśniane przez policję. Jak wskazują wstępne ustalenia, opierające się m.in. na relacjach świadków, w chwili wypadku napobliskim przystanku stał miejski autobus. Mundurowi sprawdzą, czy mógł on np. ograniczać widoczność kierującemu wozem strażackim i w kluczowym momencie zasłonić chłopca.