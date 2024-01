Audi Q8 e-tron edition Dakar wyróżnia się m.in. podwyższonym podwoziem i opcjonalnymi naklejkami nawiązującymi do RS Q e-tron i – to chyba nikogo nie zaskoczy – zostało stworzone specjalnie z okazji rozpoczynającego się właśnie Rajdu Dakar. Premiera modelu Q8 e-tron edition Dakar zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2024 r., w Niemczech ceny tego modelu mają zaczynać się od ok. 120 000 euro.

Audi Q8 e-tron edition Dakar: niezły zasięg, dobre osiągi

Audi Q8 e-tron edition Dakar bazuje na modelu Q8 Advanced 55 e-tron quattro. Mamy tu więc m.in. akumulator o pojemności netto 106 kWh (brutto: 114 kWh) i układ napędowy z dwoma silnikami o łącznej mocy 300 kW (408 KM). Maksymalny moment obrotowy (trafia, co jasne, na obie osie) to równe 664 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h wynosi 5,8 s z standardowymi oponami i 5,9 s z oponami terenowymi General Grabber AT3. Zasięg według WLTP sięga 487 km, a prędkość maksymalna została ograniczona do 200 km/h.

Wersja limitowana, oprócz opon terenowych, dostaje też prześwit większy o 31 mm. Prześwit w ustawieniu podstawowym wynosi 206 mm i stopniowo obniża się podczas jazdy: o 15 mm przy 85 km/h, o kolejne 17 mm przy 100 km/h i o dodatkowe 13 mm przy 120 km/h. Rozwiązanie to poprawia aerodynamikę, stabilność prowadzenia przy większych prędkościach i zwiększa zasięg pojazdu. Dzięki kątowi natarcia 20 stopni i kątowi zejścia 26 stopni ten elektryczny SUV powinien nieźle radzić sobie nawet w nieco trudniejszym terenie. Kąt rampowy wynosi 19 stopni. Głębokość brodzenia sięga 300 mm.

Audi Q8 e-tron edition Dakar: pakiet naklejek. Musisz go mieć

Po otwarciu drzwi kierowcy oświetlenie LED wyświetla napis "edition Dakar" na podłożu. Dodatkowo kupujący dostaje… ekskluzywne etui na klucze z unikatowym oznakowaniem. Co ciekawe, za dostęp komfortowy trzeba dopłacać. Q8 e-tron edition Dakar jest dostępne także z unikalnym zestawem naklejek inspirowanych modelem RS Q e-tron. Czarny lakier Mythos metalik połączono z przezroczystym oklejeniem – folia nie pokrywa całej powierzchni nadwozia, lecz obejmuje kluczowe zewnętrzne elementy. Limitowana liczba samochodów z tym pakietem naklejek wynosi 99 sztuk, akażdy z nich ma numer seryjny z matowym wykończeniem umieszczony na tylnym słupku.

Audi Q8 e-tron edition Dakar standardowo otrzymuje m.in. reflektory Matrix LED i rolety przeciwsłoneczne dla tylnych bocznych szyb. We wnętrzu kupujący dostają pakiet S line, który obejmuje m.in. sportowe fotele, kierownicę wielofunkcyjną ze skórzanym obszyciem, czarną podsufitkę, nakładki na pedały ze stali nierdzewnej oraz komfortowy centralny podłokietnik. Dodatkowo, listwy dekoracyjne wykonane są ze szczotkowanego, matowego aluminium, a listwy progowe posiadają aluminiowe wstawki. Górna część deski rozdzielczej i dolne sekcje kabiny zostały wykończone syntetyczną skórą w kolorze czarnym. Opcjonalnie dostępny jest pakiet czerwonych przeszyć Audi Sport.

Audi Q8 e-tron edition Dakar: gniazdo CCS2 i… komplet ośmiu opon: szosowe oraz terenowe

Standardowo otrzymujemy też wyświetlacz head-up, prezentujący ważne informacje bezpośrednio na przedniej szybie. Dodatkowo, informacja o kącie pochylenia pojazdu jest wyświetlana na ekranie systemu MMI. Audi Phone Box zawiera m.in. indukcyjną ładowarkę do smartfonów, poza tym kupujący mogą liczyć też na pakiet schowków, "wzmocnioną" wykładzinę przestrzeni bagażowej oraz solidne dywaniki podłogowe z napisem "edition". Bez dopłaty edycja limitowana dostaje bagażnik dachowy o dopuszczalnej ładowności 40 kg. Zestaw zawiera też torbę na bagażnik dachowy i paski do mocowania akcesoriów.

Audi Q8 e-tron Dakar dostanie gniazdo ładowania umożliwiające ładowanie za pomocą złącza Combined Charging System Type 2 (CCS2). Co ciekawe, auto jest jest dostarczane klientom z kompletem… ośmiu opon. Domyślnie auto wyjeżdża z salonu na terenowych oponach General Grabber AT3 z oznaczeniem M+S. Jak twierdzi Audi, mimo dobrych zdolności terenowych, opona Grabber AT3 charakteryzuje się również m.in. niskim poziomem hałasu na asfaltowych drogach. Dodatkowo Q8 e-tron edition Dakar dostaje klasyczne letnie opony z 20-calowymi obręczami z pięcioma ramionami w kształcie litery V.

Audi Q8 e-tron edition Dakar: na życzenie wirtualne lusterka boczne

Jakie opcje dostępne są m.in. pakiet oświetlenia Ambiente plus i czterostrefowa klimatyzacja automatyczna. Dodatkowa grzałka wysokonapięciowa przyspiesza nagrzewanie się wnętrza podczas niskich temperatur i przygotowuje akumulator do optymalnego ładowania. Opcjonalny system audio Bang & Olufsen Premium Sound System z dźwiękiem 3D wykorzystuje 16 głośników o łącznej mocy 705 W. Dostępne na życzenie wirtualne lusterka zewnętrzne z kamerami zmniejszają szerokość całkowitą pojazdu o 15 cm.