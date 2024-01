Fabryka FCA Powertrain zostanie zamknięta

Klamka zapadła - zakład produkujący silniki spalinowe w Bielsku-Białej zostanie zlikwidowany jeszcze w 2024 roku. Koncern Stellantis podjął decyzję o wygaszeniu produkcji w odpowiedzi na zaostrzającą się unijną politykę klimatyczną i plany dotyczące zakazu sprzedaży aut spalinowych w 2035 roku.

Koncern, który od 2021 roku jest właścicielem zakładu w Bielsku-Białej zamknie fabrykę, która od chwili uruchomienia produkcji w 2003 roku wytworzyła ponad 6 mln silników. Placówka zatrudnia obecnie około 500 osób czyli znacznie mniej niż rok temu - w 2023 roku spółka podjęła decyzję o redukcji zatrudnienia, z możliwości odejścia skorzystało kilkuset pracowników.

Koniec fabryki w Bielsku-Białej. Stellantis wygasza produkcję

Jak informuje koncern, proces wygaszania produkcji w zakładzie spółki FCA Powertrain w Bielsku-Białej ma zakończyć się całkowitym jej zatrzymaniem jeszcze w tym roku. Firma kontynuuje w ten sposób głęboką transformację swojej struktury produkcyjnej w Polsce, a przemiana jest częścią realizacji planu strategicznego Dare Forward 2030, w tym zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz efektywności kosztowej, a także jest konsekwencją restrykcyjnych przepisów uchwalonych przez Unię Europejską, zakazujących sprzedaży nowych pojazdów z napędem spalinowym już od 2035 roku.

Zwolnienia grupowe są zaplanowane na okres od lutego do grudnia 2024 roku. Zarząd spółki FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej, wspólnie ze Związkami Zawodowymi ma wypracować "społecznie akceptowalne" rozwiązania zapewniające grupie około pięciuset pracowników jak najlepsze warunki potrzebne do przejścia przez proces zmiany zawodowej - w praktyce, dla większości będzie to oznaczało odprawy, choć z zapewnień koncernu wynika, że chętni do pracy otrzymają również inną możliwość.

Stellantis zamyka polską fabrykę. Co dalej z pracownikami?

Wizja zwolnień to zdaniem ekspertów fatalna wizja dla regionu. Co z pracownikami, którzy nie skuszą się na odprawę? Stellantis deklaruje, że jest zdecydowany kontynuować zatrudnienie obecnego personelu bielskiej fabryki w innych zakładach produkcyjnych w Polsce, o ile wyrażą oni zainteresowanie tą możliwością.

Oprócz zakładów produkujących pojazdy osobowe i dostawcze w Tychach i Gliwicach, miejsca pracy odchodzącym z bielskiej fabryki oferują inne spółki należące do koncernu Stellantis w Polsce. Chodzi m.in. o: