Limity alkoholu dla kierowców za granicą

Większość kierowców wie, że w Polsce maksymalny dopuszczalny poziom zawartości alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. O limicie alkoholu dla kierujących, każdy kraj decyduje jednak we własnym zakresie - przed wyjazdem na ferie warto zweryfikować informacje, bo choć nigdy nie powinniśmy siadać za kółko po spożyciu alkoholu i wtedy, gdy mamy wątpliwości co do naszego stanu trzeźwości, wśród popularnych zimowych kierunków są kraje o jeszcze bardziej restrykcyjnych zasadach niż te, które obowiązują w Polsce.

Gdzie limity są najsurowsze? Nie trzeba szukać daleko, bo nawet u naszych sąsiadów nie przejdzie jazda na kacu czy po małym piwku na stoku. Policja nie będzie miała litości, a możliwe kary są dotkliwe.

Jaki limit alkoholu dla kierowców w Austrii?

Austria to jeden z najlepszych kierunków na narciarski wyjazd. Alpejskie kurorty kuszą doskonałą bazą noclegową i niezłym zapleczem gastronomicznym. W razie kontroli drogowej możemy liczyć na sprawdzenie stanu trzeźwości, a limit alkoholu dla kierowców w Austrii wynosi 0,5 promila - jest więc typowy dla szeroko pojętych "krajów Zachodu". Wyjątkiem są kierowcy zawodowi i młodsi stażem kierujący, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż 2 lata. Kara za jazdę pod wpływem alkoholu to mandat od 300 do 5900 euro i odebranie prawa jazdy.

Limit alkoholu dla kierowców w Czechach

W czeskich ośrodkach można spotkać wielu Polaków. Szerokie i dobrze przygotowane trasy, a po nartach zimny pilsner i smażony ser. Brzmi wspaniale - warto jednak pamiętać, że z policją u naszych sąsiadów nie ma żartów, a limit alkoholu dla kierowców w Czechach wynosi 0,0 promila! Kontrole drogowe nie należą tam do rzadkości, zwłaszcza w okresie ferii, świąt i weekendów. Kara za prowadzenie po alkoholu jest zależna od wyniku, jaki pokaże alkomat. Od 0,0 do 0,3 promila oznacza mandat w wysokości od 2 500 do 20 000 koron czeskich (ok. 450 do 3 500 zł). Przekroczenie powyżej 0,3 promila wiąże się z grzywną od 25 000 do 50 000 koron (od ok. 4400 do 8800 zł). Sąd może dodatkowo zdecydować o karze pozbawienia wolności.

Jaki limit alkoholu dla kierowców na Słowacji?

Stoki i wyciągi na Słowacji miejscami mają iście alpejski klimat. To popularna destynacja i popularny wybór narciarzy i snowboardzistów z Polski. Podobnie jak w Czechach, limit alkoholu dla kierowców to równe 0 promili. Nie ma wyjątków - jazda na kacu czy po małym piwie nie wchodzi w grę. Słowacy podobnie jak Czesi, nakładają na pijanych kierowców m.in. karę pieniężną a jej wysokość to od 232 do 996 euro.

Limit alkoholu dla kierowców we Włoszech

Włochy to prawdziwy narciarski raj. Mnóstwo ośrodków, piękna pogoda i dobre jedzenie uzasadniają wysokie ceny. Wysoką cenę zapłacimy również za przekroczenie limitu alkoholu w organizmie, który dla kierowców we Włoszech wynosi 0,5 promila. Konsekwencje jazdy z wyższym wynikiem to m.in. mandaty od 500 do nawet 6000 euro, a także kara pozbawienia wolności. Uwaga! Limit dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż 3 lata wynosi 0,0 promila.

Jaki limit alkoholu dla kierowców w Szwajcarii?

Szwajcaria to znakomite miejsce, by wyszaleć się na stoku. Nie warto szaleć jednak na drodze, bo ten alpejski kraj słynie nie tylko z czekolady i banków, ale również z wysokich kar dla kierowców. Jak do alkoholu za kółkiem podchodzą Helweci? Limit alkoholu dla kierowców w Szwajcarii wynosi 0,5 promila (kierowcy zawodowi i szoferzy mogą mieć tylko 0,1 promila). Przekroczenie sięgające od 0,5 do 0,79 promila skutkuje ostrzeżeniem i karą pieniężną zależną od dochodu. W praktyce jest to kilkaset euro. Gdy alkomat w czasie kontroli drogowej wykaże stężenie równe bądź przekraczające 0,8 promila, grzywna będzie wyższa, a oprócz tego czeka nas konfiskata prawa jazdy na 1 miesiąc. Przepisy przewidują więcej takich progów - każdy kolejny wiąże się z surowszą karą pieniężną (może ona wynieść do kilkunastu tysięcy euro), a cudzoziemcy za jazdę w stanie nietrzeźwości mogą otrzymać również zakaz wjazdu do kraju.