Izera jedzie do produkcji i szuka ludzi do pracy w Jaworznie

Izera krok po kroku zmierza do produkcji seryjnej. Projektanci włoskiego biura Pininfarina zakończyli prace nad nową stylistyką auta dostosowaną do platformy SEA koncernu Geely. Designerzy mają już gotowy model SUV, ale opracują też kompleksowy projekt hatchbacka i kombi.

Fabryka polskiego samochodu w Jaworznie ma być gotowa w ostatnim kwartale 2025 roku. I właśnie poznaliśmy plany związanie z zatrudnieniem pracowników do produkcji aut…

Reklama

Izera na początek zatrudni 600 osób w fabryce samochodów

– Pojawienie się nowoczesnego zakładu wielkoseryjnej produkcji samochodów w Jaworznie będzie katalizatorem zmian i ogromną szansą dla pracowników na śląskim rynku pracy – powiedział dziennik.pl Sławomir Bekier, członek zarządu ds. finansowych w ElectroMobility Poland. – Oferta pracy w Izerze będzie kierowana do osób mieszkających w promieniu ok. 50 km od Jaworzna. Obejmuje to aglomerację śląską oraz obszar zachodniej Małopolski, łącznie z Krakowem. Na tym obszarze zlokalizowane są już fabryki samochodów, kluczowi dostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego, a także ośrodki badawczo-rozwojowe – wskazał.

Reklama

Izera będzie hurtem podkradać ekspertów innym producentom? Potrzeba ponad 2 tys. osób

To oznacza, że EMP będzie chciała swojej do fabryki w Jaworznie pozyskać ekspertów już zatrudnionych w innych zakładach. Zdaniem spółki kluczowe będą najbliższe dwa lata do momentu uruchomienia produkcji pod koniec 2025 r. W tym czasie zaplanowano zatrudnienie ok. 600 osób w samym obszarze produkcji. Będzie to obsada niezbędna do uruchomienia jednej zmiany linii produkcyjnej.

– Do końca 2026 roku pracę w fabryce może znaleźć 2000 osób. Zatrudnienie będzie zwiększać się wraz ze wzrostem produkcji w kolejnych latach. Liczba ludzi zatrudnionych w zakładzie zależy od wolumenów produkcyjnych – powiedział nam Paweł Tomaszek z EMP.

Takich specjalistów szuka EMP do produkcji Izery w Jaworznie

W pierwszym etapie EMP do produkcji Izery będzie poszukiwać doświadczonych, wysoko wykwalifikowani pracowników dla wszystkich sekcji fabryki. A potrzebni nawet od zaraz są:

w spawalni, lakierni i montażu: inżynierowie utrzymania ruchu, inżynierowie produkcji, mechanicy, automatycy, pneumatycy, elektronicy, elektrycy, programiści, technologowie i specjaliści procesu, operatorzy urządzeń linii produkcyjnej,

specjaliści nadzoru inwestorskiego przy budowie fabryki oraz specjaliści utrzymania infrastruktury,

kierownicy i specjaliści jakości produktu, procesów, wyrobów oraz audytorzy,

inżynierowie i specjaliści logistyki, planowania produkcji i planowania materiałowego, zarządzania gospodarka magazynową,

kupcy materiałów bezpośrednich, specjaliści ds. logistyki (planowanie, transport, obsługa celna), inżynierowie jakości dostawców,

specjaliści oraz eksperci BHP i ochrony środowiska.

Izera i fabryka w Jaworznie. Wynagrodzenie elementem motywującym

Na kolejnym etapie w 2025 roku EMP planuje dalsze rozszerzenie zespołu inżynierów oraz rozpoczęcie rekrutacji ludzi do produkcji bezpośredniej. Pensja?

– W regionie zachodniej Małopolski i aglomeracji śląskiej działa ok. 43 zakładów o zbliżonym profilu zatrudniających 36 tys. osób. Potencjał rekrutacyjny był jednym z kryteriów wyboru Jaworzna na lokalizację fabryki samochodów Izera. Wynagrodzenie jest jednym z elementów motywujących do zmiany pracy. Musimy to uwzględniać – stwierdził Tomaszek.

Izera będzie produkowana cyfrowo i w 5G, Chińczycy z Geely podzielą się technologią

Widomo, że fabryka Izery w Jaworznie będzie składała się ze spawalni, lakierni i działu montażu. Zakład ma spełniać najwyższe wymogi jeśli chodzi o zarówno standardy produkcji jak i normy środowiskowe. W tym ma pomóc technologia pozyskana od koncernu Geely, który jednocześnie jest dostawcą platformy pod budowę polskiego samochodu elektrycznego.

Izera będzie oparta o architekturę SEA – obecnie ta konstrukcja jest zaliczana do najbardziej zawansowanych na rynku (korzysta z niej SUV Volvo EX30 czy auta chińskiej marki Zeekr). EMP dzięki umowie licencyjnej zapewniła sobie technologię na przynajmniej dwie generacje samochodów. Razem z platformą spółka zamierza sprowadzić do Polski standardy produkcji opracowane przez Chińczyków.

– Geely oraz inni chińscy producenci samochodów odrobili swoją pracę domową i są teraz w światowej czołówce, jeśli chodzi o produkcję oraz jakość wykonywanych pojazdów – powiedział dziennik.pl Paweł Tomaszek z ElectroMobility Poland. – Zakłady Geely są ultranowoczesne i w pełni zautomatyzowane. Dobrym przykładem jest fabryka aut Zeekr mieszcząca się w Hangzhou Bay – wskazał.

W fabryce w Hangzhou pracuje 800 robotów. W efekcie praca tłoczni jest w 100 proc. zautomatyzowana, spawanie w 80 proc. odbywa się również automatycznie. Także za dostarczanie komponentów na linię odpowiadają bezzałogowe wózki. Jak usłyszeliśmy polska spółka pod rękę z Geely już pracuje nad odwzorowaniem procesów produkcyjnych odpowiedzialnych za funkcjonowanie fabryki Zeekr. Jeśli uda się wprowadzić te standardy, to może oznaczać, że w pełni cyfrowa fabryka samochodów marki Izera będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie.

Izera i auta chińskiego giganta na jednej taśmie w Polsce

Jednocześnie EMP rozmawia z Geely na temat współdzielenia mocy wytwórczych nowej fabryki w Jaworznie. Co znaczy, że obie firmy dopuszczają możliwość produkcji w Polsce na jednej taśmie Izery oraz aut azjatyckiego giganta (jak kiedyś Fiat i Ford razem działały w Tychach). Tym samym Geely zyskałoby przyczółek do ekspansji na rynki europejskie.

Izera ma już dostawcę baterii do polskiego samochodu

– Wybraliśmy dostawcę baterii, zabezpieczając tym samym kluczowy komponent samochodu elektrycznego. Trwają rozmowy na temat optymalnego zabezpieczenia dostaw zarówno od strony kosztowej jak i logistycznej. Chcielibyśmy, aby bateria docelowo była produkowana w Polsce, najlepiej w fabryce w Jaworznie – powiedział Tomaszek z EMP.

Izera na platformie Geely jak nowe Volvo EX30, wyposażenie

Inżynierowie podkreślają, że platforma SEA, z której korzysta już Volvo EX30, Smart #1, #3 i wspomniany Zeekr, jest niesamowicie skalowalna. Pozwala dobrać rozstaw osi w zakresie od 1800 mm do 3300 mm. Stąd można na niej budować małe samochody elektryczne segmentu A, jak i limuzyny segmentu E oraz duże dostawcze EV. W przypadku Izery ważne jest też to, że architektura zapewni w pakiecie oprogramowanie oraz wspomagające kierowcę systemy 2. poziomu. Chodzi o rozwiązania ADAS, które wykrywają przeszkody i zapobiegają przed niebezpiecznymi sytuacjami, a ich działanie polega na ostrzeganiu kierowcy przed kolizją, ale w razie braku reakcji – automatycznie hamują.

Izera na platformie Geely - jaki zasięg? Dwie wielkości akumulatora

Specyfikacja techniczna platformy pozyskanej dla Izery przewiduje napęd na tylną oś i silnik o mocy 272 KM. Kupujący polski samochód elektryczny będzie miał do wyboru akumulator podstawowy o pojemności 51 kWh i większy 69 kWh. Pierwszy ma zapewnić 340 km zasięgu, a topowy nawet 450 km jazdy na jednym ładowaniu. Architektura przewiduje szybkie ładowanie z mocą 150 kW. Wówczas uzupełnienie energii do 80 proc. ma trwać ok. 30 min.

Izera z tylnym napędem na platformie Geely, dane techniczne

Typ napędu RWD (tylny) Moc silnika elektrycznego 200 kW / 272 KM Pojemność baterii 51 kWh i 61 kWh Zasięg (WLTP) 340 km i 450 km Maksymalna moc ładowania DC 150 kW Czas ładowania do 80 proc. 30 minut Droga hamownia ok. 37 m Hamulce Tarczowe wentylowane na obu osiach z elektrycznym wspomaganiem (iBooster) Hamulec postojowy Elektryczny, zintegrowany w zaciskach, działający na koła tylne Zawieszenie przednie McPherson Zawieszenie tylne Wielowahaczowe Długość nadwozia 4500-4750 mm Szerokość nadwozia (bez lusterek) 1820-1850 mm Wysokość 1500-1600 mm Systemy ADAS Poziom 2

Izera SUV jedzie do homologacji i na eksport. Trzy modele na podbój UE

Spółka EMP pod rękę z hiszpańską firmą Applus IDIADA i siecią Łukasiewicz-PIMOT ruszyła z pracami nad homologacją. Polsko-hiszpańskie konsorcjum ma stworzyć ścieżkę homologacji dla trzech samochodów elektrycznych – modelu hatchback, SUV i kombi. Taki dokument pozwoli eksportować Izerę do krajów UE.

Jednocześnie EMP podpisała już listy intencyjne dotyczące dystrybucji Izery na kilku rynkach europejskich m.in. w krajach Beneluksu (Belgia, Holandia i Luksemburg), w Hiszpanii i Portugalii. Kolejne umowy zostaną zawarte na początku 2024 roku.