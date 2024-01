Fotoradar TraffiStar SR390 debiutuje na drogach. Nowy sprzęt opracowany przez niemieckich inżynierów kontroluje cztery pasy ruchu jednocześnie, a w wersji mobilnej może zastąpić wideorejestratory w nieoznakowanych radiowozach. Do tego łapie równocześnie za przejazd na czerwonym świetle i za przekroczenie prędkości. "Urządzenia do tej pory nie były stosowane w Polsce" – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak z GITD. To jednak nie wszystkie pułapki. W 2024 roku kierowców czeka lawina mandatów…