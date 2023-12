Lexus najbardziej niezawodny, niemieckie marki na końcu

Lexus produkuje najbardziej niezawodne samochody – uznali w najnowszym raporcie przedstawiciele amerykańskiej organizacji Consumer Reports. Japońska marka stanęła na szczycie listy 30 firm motoryzacyjnych. Jak do tego doszło?

Zestawienie powstało na podstawie danych pochodzących z ponad 330 tys. aut z roczników od 2000 do 2023 roku. Badanie Consumer Reports jest cenione m.in. za przywiązanie do szczegółów. Eksperci analizując poszczególne marki i modele uwzględniają zarówno takie drobiazgi jak piszczące hamulce czy uszkodzone wykończenie wnętrza, jak również poważne problemy obejmujące pogwarancyjne naprawy silnika, baterii w autach elektrycznych czy problemów z ładowaniem. W sumie jest aż 20 takich aspektów. W zestawieniu samochody oceniano w skali od 0 do 100 punktów. Pod uwagę brano wyniki testów drogowych i bezpieczeństwa, niezawodność oraz satysfakcję samych właścicieli.

Lexus ES 300h najlepszym sedanem, zdobył 88 punktów na 100 możliwych

Lexus wynikiem 79 punktów zajął pierwsze miejsce – próbom poddano siedem modeli z obecnej gamy i wszystkie otrzymały rekomendację zespołu testującego. Wśród luksusowych sedanów kosztujących powyżej 40 tys. dolarów liderem jest hybrydowy Lexus ES 300h, który uzyskał wynik 88 pkt. na 100 możliwych. Wysokie pozycje w swoich segmentach zajęły też trzy hybrydowe modele SUV: UX (78 pkt.), NX (83 pkt.) oraz RX (83 pkt.).

Lexus ES 300h, czyli 5-metrowa hybryda ze spalaniem auta miejskiego

Niemal 5-metrowy Lexus ES 300h skrywa pod maską napęd hybrydowy czwartej generacji. To duet złożony z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona oraz silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy limuzyny wytwarza 218 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem ok. 1700 kg japońskiej myśli technicznej.

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,9 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka silnika elektrycznego, który często włącza się do pracy. ES 300h imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku na poziomie 5,5 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie... auta miejskiego!

Toyota najbardziej niezawodną popularną marką

Toyota zamieniła się z Lexusem miejscami i zajęła drugą lokatę. Tym samym czołowe pozycje badania należą do japońskiego koncernu.

Doskonały wynik Toyoty znajduje odzwierciedlenie w nowym rankingu 10 najbardziej niezawodnych modeli samochodów Consumer Reports, który został całkowicie zdominowany przez auta tej marki. Aż siedem modeli z najwyższą punktacją to auta Toyoty.

Siedem modeli Toyoty wśród 10 najbardziej niezawodnych samochodów

Liderami niezawodności w 2023 roku są Toyota Camry Hybrid oraz Toyota 4Runner. Zarówno hybrydowy sedan Camry, dostępny w sprzedaży m.in. w Europie, jak i opracowany na amerykański rynek terenowy 4Runner zdobyły 87 punktów.

Trzecie miejsce zajęła benzynowa odmiana Camry (86 pkt.). Czwarta jest Toyota RAV4 Prime (84 pkt.), która w Europie występuje pod nazwą RAV4 Plug-in. Na siódmym miejscu znalazła się Toyota RAV4 (80 pkt.), na dziewiątym Toyota Corolla (77 pkt.). Pierwszą dziesiątkę zamyka Toyota Highlander Hybrid – 7-osobowy SUV zdobył 75 pkt.

MINI zamyka podium zestawienia Consumer Reports. Modele Cooper i Cooper Countryman zdobyły dla tej brytyjskiej marki należącej do BMW 71 pkt. na 100 możliwych.

Hybrydy bardziej niezawodne od samochodów z silnikiem spalinowym

W tym roku Consumer Reports szczególną uwagę zwrócił na samochody ze zelektryfikowanymi napędami. Najnowszy raport podkreśla niezawodność hybryd, które zanotowały 26 proc. mniej problemów niż auta z silnikami spalinowymi.

Lexus, Toyota i Mini - oto Top 10 producentów wg. Consumer Reports

Marka Liczba punktów na 100 możliwych 1. Lexus 79 punktów 2. Toyota 76 3. MINI 71 4. Acura 70 5. Honda 70 6. Subaru 69 7. Mazda 67 8. Porsche 66 9. BMW 64 10. Kia 61

Sami kupują samochody do testów i badań. Niezależni od producentów

Oceny końcowe Consumer Reports opierają się na wynikach poszczególnych modeli danego producenta, z których następnie wyciągana jest średnia. Eksperci biorą pod uwagę:

Wyniki testów drogowych. Do zestawienia kwalifikują się wszystkie marki, których minimum dwa samochody były w danym roku przetestowane przez ekipę Consumer Reports. Co ciekawe, organizacja nie opiera się w swoich ocenach o samochody testowe użyczone przez producentów, tylko kupuje je w salonach, tak, jak robią to klienci. Każdy egzemplarz przechodzi ten sam zestaw 50 różnych prób zarówno na drogach publicznych, jak i w centrum testowym w Connecticut.

Do zestawienia kwalifikują się wszystkie marki, których minimum dwa samochody były w danym roku przetestowane przez ekipę Consumer Reports. Co ciekawe, organizacja nie opiera się w swoich ocenach o samochody testowe użyczone przez producentów, tylko Każdy egzemplarz przechodzi ten sam zestaw 50 różnych prób zarówno na drogach publicznych, jak i w centrum testowym w Connecticut. Bezpieczeństwo . Po lupę trafiają wyniki testów zderzeniowych, a dodatkowe punkty przyznaje się za systemy bezpieczeństwa wchodzące w skład wyposażenia seryjnego.

. Po lupę trafiają wyniki testów zderzeniowych, a dodatkowe punkty przyznaje się za systemy bezpieczeństwa wchodzące w skład wyposażenia seryjnego. Niezawodność . Tu ocenę wystawiają właściciele poszczególnych modeli samochodów w dorocznych ankietach obejmujących 17 obszarów.

. Tu ocenę wystawiają właściciele poszczególnych modeli samochodów w dorocznych ankietach obejmujących 17 obszarów. Satysfakcja właścicieli. Również ta ocena oparta jest na wynikach ankiet przeprowadzonych wśród osób, które jeżdżą konkretnymi samochodami. Im większa gotowość do ponownego zakupu tego samego modelu, tym wyższa ocena w rankingu.

Volkswagen i Mercedes na szarym końcu 30 producentów

Na szarym końcu listy producentów Consumer Reports znajdują się: Volkswagen (26 pkt.), Rivan (24 pkt.), Mercedes (23 pkt.) i Chrysler (18 pkt.).

Consumer Reports od 1936 r. prowadzi działalność non-profit na rynku USA. Testuje i ocenia nie tylko samochody, ale też m.in. sprzęty AGD, elektronikę użytkową, akcesoria dla dzieci, czy urządzenia medyczne. Budżet organizacji w całości zasilany jest ze składek i datków ok. 6 mln indywidualnych członków oraz partnerów instytucjonalnych.