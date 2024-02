Lexus zmienia układ sił w Polsce. SUV-y i hybrydy trzęsą rynkiem

Lexus miesza na polskim rynku. Japońska marka tylko w styczniu 2024 roku sprzedała 1268 aut – to przeszło 34 proc. więcej niż w analogicznym czasie rok wcześniej. Takiego rekordu miesiąca nie było od początku działalności marki nad Wisłą. Tym samym Lexus zdobył niemal 13 proc. udział w rynku i trzeci miesiąc z rzędu wyprzedził Volvo. Teraz czai się na czwartej lokacie w segmencie premium tuż za plecami niemieckiej trójki.

Koniem pociągowym biznesu Lexusa są SUV-y i crossovery. Dziewięć na 10 aut, które wyjechały na drogi miało właśnie takie nadwozie. I właśnie trzy modele – NX, UX i RX, znalazły się wśród 10 najpopularniejszych aut premium.

Reklama

Lexus UX 250h – hybryda królem w segmencie C-SUV premium

Reklama

Lexus UX to najczęściej wybierany C-SUV premium na początku 2024 roku. W styczniu na polskie drogi wyjechało 320 egzemplarzy tego auta, czyli o ponad 100 proc. więcej niż w pierwszym miesiącu 2023 roku. Co w kategorii zdominowanej przez niemieckich producentów można uznać za sukces. Tradycyjna hybryda (UX 250h) cieszy się największym wzięciem i teraz jest dostępna w specjalnej ofercie. Japończycy mocno tną ceny. Na co mogą liczyć kierowcy?

Reklama

4,5-metrowy Lexus UX kusi agresywną stylistyką i praktycznością. W kabinie pierwsze skrzypce gra nowy ponad 12-calowy wyświetlacz po ostatniej modernizacji przybliżony do kierowcy o 14 cm. Ekran dotykowy zastąpił stosowany do wcześniej touchpad (potocznie gładzik). W to miejsce umieszczono przyciski do sterowania ogrzewaniem foteli.

Lexus UX 250h - co to za samochód?

Stacja multimedialna Lexus Link pracuje szybciej, jest bardziej intuicyjna w obsłudze i oferuje więcej funkcji. Poszerzono też zakres działania pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5. Standardem jest również nawigacja w chmurze, która na bieżąco przekazuje informacje o ruchu drogowym i korkach. Samochód ma łączność z internetem, więc jest w stanie uzyskać np. dane o cenach na stacjach paliw.

Samochód łączy się bezprzewodowo ze smartfonem przy pomocy Apple CarPlay oraz przewodowo za pośrednictwem Android Auto. Dzięki aplikacji Lexus Link można sterować zdalnie wybranymi funkcjami auta, w tym otwieraniem i zamykaniem drzwi, a także systemem klimatyzacji, by schłodzić lub ogrzać wnętrze.

Lexus UX 250h to mocna hybryda 2.0. Jakie osiągi i spalanie?

Lexus UX 250h to hybryda 2-litrowego silnika benzynowego z dwoma jednostkami elektrycznymi. Systemowa moc układu to aż 184 KM. Samochód nie tylko zapewnia osiągi na poziomie usportowionych diesli (przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje ok. 8,5 s), ale przewyższa je płynnością pracy i łączy wzorowe prowadzenie ze sporym zapasem dynamiki jazdy – niski środek ciężkości sprawia, że UX 250h w łukach zachowuje się pewnie. Producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,3-5,7 l/100 km.

Lexus UX 250h - hybrydowy SUV taniej o 35,5 tys. zł. Wyposażenie?

Lexus UX 250h w wersji Business z pakietem Techno kosztuje teraz od 168 900 zł (o 35 500 zł taniej). Standard to m.in. ulepszone systemy bezpieczeństwa czynnego Lexus Safety System + 2.5, nowy system multimedialny Lexus Link z 8-calowym, dotykowym ekranem, nawigacją w chmurze, asystentem głosowym oraz dwustrefowa klimatyzacja. Auto ma też 18-calowe felgi, przyciemniane szyby, relingi dachowe, kamerę cofania i czujniki parkowania, czujnik deszczu, ładowarkę indukcyjną do smartfona, a także podgrzewane fotele przednie i kierownicę, inteligentny kluczyk oraz elektrycznie otwieraną i zamykaną klapę bagażnika. Dodatkowo wersja Business z pakietem Techno wyposażona jest w system monitorujący martwe pole w lusterkach oraz układ ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu.

Lexus UX 250 F Sport Design+ kosztuje prawie 48 tys. zł mniej

Lepiej wyposażony Lexus UX 250 F Sport Design+ kosztuje od 175 000 zł, czyli o 47,9 tys. zł mniej niż cena regularna. Samochód w tej wersji może mieć dwukolorowe nadwozie. Standardem jest też pakiet stylistyczny F Sport. Do tego ładniejsze 18-calowe alufelgi F Sport oraz doświetlanie zakrętów. Na pokładzie tapicerka ze skóry syntetycznej Tahara ze szwami Sashiko (w trzech wariantach kolorystycznych). Do tego większy 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Lexus Link Pro z wbudowaną nawigacją, 10 głośników z subwooferem i elektryczna regulacja kierownicy.

Lexus UX 250h - dane techniczne, osiągi, wymiary