Nowy Lexus UX 300h z hybrydą 5. generacji już dostępny w Polsce

Lexus UX to jeden z najpopularniejszych modeli japońskiej marki na rynku europejskim. Gra w lidze miejskich crossoverów klasy premium. Nad Wisłą idzie mu na tyle dobrze, że zalicza się do czołówki – to trzecie najpopularniejsze auto segmentu C-SUV Premium.

Z liczbą rejestracji na poziomie 2,5 tys. sztuk w 2023 roku ustanowił w Polsce rekord – wzięcie poszybowało o 40 proc. r/r. Co w kategorii zdominowanej przez niemieckich producentów można uznać za sukces. Jednak dobra passa nie może trwać w nieskończoność, stąd decyzja o głębokiej modernizacji. Efekty?

Lexus UX 300h lepiej wyciszony. Jakie różnice w stylu?

Lexus UX 300h różni się o starszego modelu istotnymi modyfikacjami. Poprzednio wypełnienie grilla było szare, teraz lśni czernią. W podwójnym malowaniu czarny dach schodzi do połowy słupka C. Nowością jest też miedziany lakier Sonic Cooper. Lepiej wyciszono tylne nadkola, podwozie i komorę silnika, grubsza jest też warstwa tłumiąca poszycie dachu. Stąd w kabinie ma być ciszej i ma tam trafiać mniej wibracji.

Lexus UX 300h i cyfrowe zegary. Tak wygląda wnętrze

Od progu powiew świeżości. We wnętrzu UX 300h debiutują cyfrowe zegary o przekątnej 12,3 cala - takich próżno szukać w większych modelach NX i RX, a ich układ zmienia się w zależności od wybranego trybu jazdy. Wyświetlamy układ kokpitu można skomponować pod siebie. 8-calowy wyświetlacz stacji multimedialnej także jest nowy. Elektryczny przełącznik skrzyni biegów zastąpił mechaniczny lewarek. Panel sterowania szybami zyskał eleganckie wykończenie. Wreszcie z poziomu lepszej aplikacji na smartfona można ustawić np. temperaturę, rozmrażanie szyb, ogrzewanie foteli i kierownicy.

Nowością jest tapicerka w kolorze Ammonite Sand oraz pakiet wnętrza bez skóry naturalnej z siedzeniami z tkaniny lub skóry syntetycznej. Na kolumnie kierownicy pojawiła się kamera systemu Driver Monitor – to rozwiązanie sprawdza czy prowadzący pojazd jest skupiony na jeździe.

Lexus UX 300h - hybryda 5. generacji i sześć razy mocniejszy silnik elektryczny

Najważniejsze zmiany zaszły jednak pod maską. Nowy Lexus UX 300h zastępuje w gamie UX-a 250h. Razem z nim debiutuje hybryda 5. generacji, którą stanowi wolnossący silnik benzynowy 2.0 sparowany z dwoma jednostkami elektrycznymi. Lżejsza i mocniejsza 222-woltowa litowo-jonowa bateria o 60 ogniwach zastąpiła starszą baterię niklowo-wodorkową o 180 ogniwach i 216 woltach.

W efekcie nowa 2-litrowa hybryda zapewnia 199 KM, czyli o 15 KM więcej wobec poprzednika. Z kolei Lexus UX 300h z napędem na cztery koła E-Four zyskał nowy tylny silnik elektryczny o mocy 41 KM, czyli niemal sześć razy mocniejszy od poprzednika.

Nowy Lexus UX 300h to mniejsze spalanie. Jak przyspiesza?

UX 300h już na papierze wypada lepiej. Większa moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,1 s, czyli o 0,4 s szybciej. Różnica jest jeszcze większa w aucie z napędem 4x4 E-Four – taki UX z nowym sercem stał się szybszy o 0,8 sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,9 s.

Na drodze kierowca natychmiast odczuje różnicę. Podczas przyspieszania częściej i na dłużej do głosu dojdzie jednostka elektryczna – silnik benzynowy wkroczy do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej będzie towarzyszyć cisza. Nowocześniejszy układ napędowy ma zużywać o 12 proc. mniej benzyny, co ma być też zasługą lżejszej konstrukcji.

Lepszy rozkład momentu obrotowego między osiami oraz sztywniejsza konstrukcja

UX 300h z napędem na cztery koła E-Four ma zapewnić nie tylko wyższe osiągi, ale również przyjemniejsze prowadzenie. W odróżnieniu od klasycznych terenówek nie ma tu stałego połączenia między osiami, żadnego wału napędowego czy skrzyni rozdzielczej z reduktorem. Do napędu tylnych kół służy silnik elektryczny (41 KM), a pracą całego układu steruje komputer na podstawie analizy danych. To on decyduje o rozdziale mocy między osiami w stosunku 100:0 do 20:80.

Podczas normalnej, spokojnej jazdy napędzany jest głównie przód. Tył włącza się by stworzyć układ 4x4 tylko, gdy to jest absolutnie niezbędne. Dzieje się tak na przykład podczas deszczu, na śniegu i lodzie. Zawsze gdy elektronika wyczuje utratę przyczepności i uzna, że potrzebna jest większa moc do podjechania pod wzniesienie, czy kiedy zjedziemy z gładkiego asfaltu. Inżynierowie postarali się też ograniczyć przechyły nadwozia podczas przyspieszania i gwałtownego hamowania (system zapobiega nurkowaniu), ale także podczas jazdy w zakrętach. Dodatkowe usztywnienia w okolicach podpory chłodnicy i klapy bagażnika również mają poprawić precyzję prowadzenia.

Lexus UX 300h - nowe wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System + zyskał dwie funkcje. Układ Proactive Driving Assist wykorzystuje przednią kamerę samochodu do wykrywania zagrożeń przy niższych prędkościach, takich jak piesi zbliżający się do przejścia lub poruszające się wzdłuż krawędzi drogi, wykrywa również zaparkowane samochody i rowerzystów. Automatyczne ostrzeganie tylnymi światłami awaryjnymi pomoże szybciej zareagować kierowcy zbyt szybko zbliżającego się auta i uniknąć najechania na tył. Asystent bezpiecznego wysiadania uchroni przed zderzeniem np. z nadjeżdżającym rowerzystą.

Nowy UX 300h kosztuje od 176 900 zł

Lexus UX 300h w Polsce jest już dostępny w sześciu wersjach: Elegance, Business, F SPORT Design, Prestige, F SPORT oraz Omotenashi. Wnętrze występuje w 12 wariantach kolorystycznych.

Lexus UX 300h kosztuje od 176 900 zł – to model w wersji Elegance. Jednak korzystniejszą konfiguracją jest odmiana Business z pakietem Tech w cenie od 179 900 zł (o 29 tys. zł mniej wobec ceny katalogowej) – takie auto w standardzie oferuje m.in. 18-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele i kierownicę, ładowarkę indukcyjną do telefonów oraz system monitorowania martwego pola, ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu oraz blokadę otwarcia drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją.

Nowy UX 300h na rynku, Lexus tnie ceny 34 tys. zł

Lexus UX 300h F SPORT Design to wydatek od 184 900 zł (32 tys. zł taniej). W tej wersji samochód zyskuje zewnętrzny pakiet stylistyczny F SPORT, 18-calowe alufelgi F SPORT, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego z wbudowaną nawigacją, 10 głośników, elektrycznie otwieraną i zamykaną pokrywę bagażnika oraz tapicerkę ze skóry syntetycznej.

Najwięcej można zyskać przy UX-a 300h z napędem E-Four w wersji F SPORT Design. Taki Lexus kosztuje teraz od 192 900 zł. To 34 tys. zł mniej wobec ceny katalogowej.