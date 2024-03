Lexus ponownie triumfuje. Chodzi o niezawodność

Badanie włoskiej organizacji Altroconsumo wyłoniło najbardziej niezawodne marki samochodów. Wyniki mówią same za siebie - japońscy producenci zajęli osiem z jedenastu czołowych miejsc. Większość marek uzyskała wysokie, ponad 80-procentowe wyniki, ale zdecydowanym numerem jeden okazał się być Lexus. Wynik 98 na 100 możliwych punktów zapewnił zwycięstwo japońskiej marce, która w czołowej dziesiątce okazała się być jedyną marką premium.

Badanie w formie internetowego kwestionariusza zostało przeprowadzone na próbie 30 000 osób. Odpowiedzi napłynęły z 9 krajów (Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy), a ankietowani byli właścicielami aut w wieku od sześciu miesięcy do 12 lat. Zdecydowana większość posiadaczy (38%) przyznała, że głównym kryterium przy wyborze nowego samochodu jest jego niezawodność.

Włoski ranking niezawodności. Top 10 aut

Nieważne kto głosuje, ważne, kto liczy głosy? Nie tym razem. Włosi dzielą się kompletną tabelą i choć ubolewają nad 23. lokatą rodzimego Fiata, przyznają wprost - japońskie auta nie dały szans rywalom. Tak prezentuje się czołowa dziesiątka według oceny niezawodności:

Lexus - 98 punktów

Suzuki - 93 punkty

Subaru - 93 punkty

Toyota - 91 punktów

Cupra - 91 punktów

Kia - 89 punktów

Smart - 89 punktów

Honda - 89 punktów

Mitsubishi - 89 punktów

Nissan - 89 punktów

Najniższe lokaty zajęły z kolei marki europejskie. 5 ostatnich pozycji w rankingu należy do Volkswagena, Citroena, Peugeota, Opla i Land Rovera.

Co ciekawe, w osobnym rankingu aut elektrycznych, podium prezentuje się całkiem interesująco - z wynikiem 99 punktów wygrała Tesla Model Y. Drugie uplasowało się BMW i3, a trzecie miejsce przypadło Volkswagenowi e-Up!

Lexus NX najlepszą hybrydą

Altroconsumo przygotowało także klasyfikację modeli z hybrydowych, z podziałem na rodzaj zelektryfikowanego napędu. Wśród aut z "klasyczną hybrydą" na czele zestawienia sklasyfikowano Lexusa NX, który zdobył 99 punktów pod względem niezawodności oraz 86 punktów za satysfakcję konsumentów.

Lexus z gwarancją Lexus Relax

Japoński producent jest pewny swego. Zestawienie Altroconsumo nie jest bowiem pierwszym, które w kategorii niezawodności daje zwycięstwo Lexusowi. Jak informuje marka, od 2022 roku na europejskich rynkach oferowana jest gwarancja Lexus Relax, która przedłuża ochronę na samochód nawet do 10 lat lub 185 tys. km. Jedynym warunkiem jest wykonanie przeglądu okresowego w ASO Lexusa co 12 miesięcy lub 15 tys. km. Program obejmuje wszystkie samochody Lexusa z europejskiej dystrybucji, w tym takie, które miały przerwę w serwisowaniu w autoryzowanych punktach. Standardowa gwarancja Lexusa dla aut nowych udzielana jest na okres 3 lat lub do 100 000 km.