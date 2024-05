Ponad 35 tys. samochodów z finansowaniem KINTO ONE

Liczba aut w zarządzaniu KINTO ONE przekroczyła 35 tys. i wynosi dokładnie 35 894 egzemplarze. 74,5 proc. z nich ma napęd zelektryfikowany. W ofercie są hybrydy, hybrydy plug-in, samochody z bateryjnym napędem elektrycznym oraz auta elektryczne na wodór.

– To ogromnym sukces całego naszego zespołu. Na rynku wyróżniamy się ogromnym, bo 75-procentowym udziałem aut z napędami zelektryfikowanymi, a także doskonałymi warunkami dla klientów zainteresowanych samochodem z rynku wtórnego. KINTO ONE to niskie miesięczne raty i przewidywalność wydatków, komfort użytkowania pojazdu, a także elastyczne formy zakończenia kontraktu – mówi Dawid Stawinoga, Regional Senior Manager, KINTO Central Europe.

Większość aut z aktywnymi kontraktami w KINTO ONE to samochody marki Toyota, których jest 30 639. Udział modeli zelektryfikowanych wynosi blisko 73 proc., a najczęstszym wyborem są pełne hybrydy – 22 115 egz. Jest ich blisko trzy razy więcej niż aut z silnikami spalinowymi.

Siedem z dziesięciu najpopularniejszych modeli Toyoty w KINTO ONE ma napęd hybrydowy, a numerem jeden jest Corolla Hybrid z nadwoziami Hatchback i TS Kombi (5359 egz.). Na drugim miejscu sklasyfikowano Toyotę C-HR (3487 egz.), a podium zamyka Yaris Hybrid (3067 egz.).

Dużym powodzeniem wśród klientów KINTO ONE cieszą się samochody z linii Toyota Professional. W zarządzaniu jest 711 egzemplarzy vana Toyota Proace City, a także 620 osobowych Toyot Proace City Verso.

Toyota C-HR najpopularniejsza wśród aut używanych

Program KINTO ONE przewiduje także finasowanie sprawdzonych aut z drugiej ręki. Obecnie kontraktami objęto już 3005 pojazdów używanych, a 64 proc. z nich ma napęd zelektryfikowany. Najpopularniejszą marką jest Toyota (2620 kontraktów), a najczęściej wybieranym modelem jest hybrydowa Toyota C-HR (439 egz.).