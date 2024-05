Nowa Toyota C-HR jako hybryda plug-in z silnikiem 2.0. Tańsza wersja wchodzi na rynek

Toyota C-HR to najpopularniejszy w Polsce kompaktowy SUV – trzyma w garści ponad 16 proc. rynku. Ze sprzedażą na poziomie ponad 4,8 tys. sztuk w 2024 roku to także czwarty najczęściej wybierany nowy samochód i jeden z kluczowych modeli japońskiego producenta w obronie dominującej pozycji na rynku.

Poprzeczka wisi wysoko i Toyota nie zamierza ustąpić pola. Stąd na rynku debiutuje C-HR z napędem hybrydowym plug-in w bazowej najtańszej wersji Comfort Plus. W efekcie Japończycy mocno obniżyli próg wejścia do świata hybryd ładowanych z gniazdka. Na co mogą liczyć kierowcy?

Toyota C-HR w nowym stylu. Tu każdy element pełni ważną rolę

Nowy C-HR wita się animacją reflektorów LED i tylnej listwy świetlnej. Linia nadwozia radykalnie różni się od poprzednika. Za odważną stylistyką podąża funkcjonalność, a aerodynamika to numer popisowy drugiego wcielenia japońskiego auta. Tu każdy element pełni ważną rolę w osiągnięciu opływowej linii. Klamki chowają się na płasko z linią karoserii, jak w żadnej Toyocie do tej pory. Podwozie jest zabudowane osłonami, a kamery, radary czy spryskiwacze idealnie wkomponowano w bryłę. Szyby tylnych drzwi stały się większe i przebiegają niżej – zmianę docenią pasażerowie, znika uczucie klaustrofobii, jest jaśniej i widać więcej.

Rozstaw osi w nowym C-HR pozostał bez zmian (2640 mm), stąd podobny poziom przestronności, jak w modelu schodzącym. Nowość Toyoty jest jednak lżejsza, a to dzięki szerszemu zastosowaniu stali o wysokiej sztywności. Do zmniejszenia masy przykłada się także stały dach panoramiczny Skyview – takiego rozwiązania próżno było szukać w pierwszym wcieleniu C-HR. Wielkie okno ma powłokę redukującą podczerwień, która chroni wnętrze przed nagrzewaniem latem oraz zapobiega utracie ciepła zimą.

Nowy C-HR we wnętrzu. Zostały przyciski i pokrętła, dołączył 12,3-calowy wyświetlacz

Nowe wnętrze C-HR prezentuje wzorową proporcję między liczbą przycisków i pokręteł a elementami sterowanymi dotykowo. Pozycja za kierownicą podobna jak w poprzednim modelu, ale wiele płaszczyzn można regulować. Plus za duży 12,3-calowy wyświetlacz zamiast tradycyjnych analogowych zegarów – samochód oferuje trzy wcześniej przygotowane motywy, które można programować przyciskami na kierownicy. Standardowa stacja multimedialna Toyota Smart Connect w zależności od poziomu wyposażenia to ekran o przekątnej 8 lub 12,3 cala, sterowanie głosowe, nawigacja w chmurze, informacje o ruchu drogowym oraz bezprzewodowa łączność ze smartfonem Apple CarPlay i Android Auto.

Nową Toyotą da się też sterować zdalnie – z poziomu aplikacji MyT można np. ogrzać lub schłodzić wnętrze, analizować styl jazdy, odnaleźć auto na parkingu czy zablokować i odblokować drzwi. W przypadku C-HR plug-in daje też możliwość zdalnego rozpoczęcia i zakończenia ładowania baterii. Aplikacja pokazuje również poziom naładowania baterii i dostępny zasięg. Do tego można ustawić schemat ładowania, aby rozpoczęło się automatycznie w wybranym momencie, na przykład w nocy, kiedy ceny energii są niższe. C-HR oferuje jeszcze takie bajery jak m.in. cyfrowy kluczyk w smartfonie, wyświetlacz HUD czy układ automatycznego parkowania (aktywacja z telefonu).

Nowa Toyota C-HR plug-in - jaka pojemność bagażnika i wymiary?

Toyota C-HR nowej generacji z długością 4,36 m jest delikatnie krótsza od poprzedniego modelu. To zasługa przycięcia przedniego i tylnego zwisu. Auto przybrało jednak delikatnie na szerokości. Pojemność bagażnika C-HR plug-in wynosi 310 litrów, a po złożeniu oparcia tylnej kanapy możliwości transportowe rosną do 1076 l. Dla porównania klasyczna hybryda 1.8 to 388 litrów kufra, auto z 2-litrowym napędem hybrydowym oferuje 364 l pojemności bagażnika. Mniejszy przedział bagażowy to m.in. efekt zastosowania większej baterii. A jeśli już jesteśmy przy energii, to tej nowej Toyocie nie brakuje…

Nowy C-HR 2.0 Hybrid Plug-in mocny jak Toyota Prius

Za napęd C-HR z układem 2.0 Hybrid Plug-in odpowiada nowy klejnot wśród silników japońskiej marki – rozwiązanie znane z obecnej Toyoty Prius. Benzynowa 2-litrowa jednostka produkuje 152 KM i współpracuje z mocniejszym od spalinówki elektrycznym silnikiem o mocy 163 KM. Całkowita moc napędu wynosi 223 KM (164 kW).

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrwa 7,4 sekundy. To najszybszy C-HR w gamie, stąd nic dziwnego, że zawieszenie zostało zmodyfikowane w stosunku do słabszych wersji. C-HR Plug-in w każdej wersji ma przednie amortyzatory ZF Sachs z systemem SFC z przodu. Tylny układ to elementy zwiększające sztywność zawieszenia z modelu RAV4, system FSC oraz miękkie materiały dla lepszego prowadzenia i komfortu jazdy.

Toyota C-HR 2.0 Hybrid Plug-in - jakie zużycie paliwa i przyspieszenie?

Toyota obiecuje aż 66 km zasięgu w trybie elektrycznym. Stąd C-HR plug-in hybrid na co dzień spisze się jako samochód elektryczny (ale pod warunkiem regularnego ładowania), a podczas dłuższych wyjazdów zadziała jak mocna hybryda. Trzy poziomy odzyskiwania energii pozwalają na prowadzenie auta jedynie z wykorzystaniem pedału przyspieszenia. Napęd jest połączony z systemem nawigacji – dzięki funkcji geofencing automatycznie przełączy się w tryb EV, gdy tylko wjedzie na teren strefy niskiej emisji. Praktyczny zasięg EV to efekt nowej baterii litowo-jonowej 13,6 kWh. Ogniwa mają wyższą gęstość energii, dzięki czemu mimo większej pojemności akumulator jest na tyle kompaktowy, że mieści się pod tylnym siedzeniem, obniżając środek ciężkości.

C-HR hybrid plug-in ma średnio zużywać 0,9 l/100 km benzyny. Przy czym ten bajeczny wynik będzie możliwy, jeśli w baterii znajdzie się zapas energii. Ładowanie C-HR 2.0 PHEV przy pomocy Wallboxa trwa 2,5 godziny, a korzystając z domowego gniazdka (10 A) proces ten zajmie około 6,5 godziny.

Toyota C-HR 2.0 Plug-in Hybrid w nowej wersji Comfort Plus kosztuje od 176 900 zł

Toyota C-HR Plug-in Hybrid w nowej wersji Comfort Plus to od teraz najtańsza odmiana japońskiego auta. W standardzie oferuje: 17-calowe felgi aluminiowe, podgrzewane fotele przednie, inteligentny kluczyk, 12,3-calowy wirtualny kokpit, system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym wyświetlaczem oraz nawigacją Connected i 4-letnim pakietem transmisji danych. Na pokładzie są też systemy bezpieczeństwa czynnego Toyota T-MATE z aktualizacjami online, w tym m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystent bezpiecznego wysiadania, inteligentny tempomat adaptacyjny, asystent utrzymania pasa ruchu, system monitorowania martwego pola w lusterkach i kamera cofania ze statycznymi liniami pomocniczymi.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid w wersji Comfort Plus kosztuje od 176 900 zł. Klasyczna hybryda 2.0 to wydatek na poziomie 158 500 zł. Różnica w cenie wynika z zastosowania napędu plug-in, droższego w produkcji od tradycyjnej hybrydy.

Toyota C-HR 2.0 PHEV w wersji Style

Toyota C-HR 2.0 PHEV w wersji Style kosztuje 181 900 zł. Standardem w wersji Style są 18-calowe felgi aluminiowe, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect+ z systemem nawigacji dostępnej online i offline, 6 głośników, inteligentny asystent głosowy, interfejsy Apple CarPlay i Android Auto, wycieraczki z czujnikiem deszczu, inteligentny kluczyk, przednie i tylne czujniki parkowania oraz kamera cofania. Do tego samochód oferuje m.in. najnowsze systemy bezpieczeństwa czynnego T-MATE z aktualizacjami online, w tym układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych, rowerzystów i motocyklistów, asystenta bezpiecznego wysiadania, inteligentny tempomat adaptacyjny, asystenta utrzymania pasa ruchu, system monitorowania martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem czy automatyczne ostrzeganie tylnymi światłami awaryjnymi.

Auto wyposażone jest też w automatyczną klimatyzację dwustrefową, system automatycznych klamek zewnętrznych przednich i tylnych, podgrzewane fotele przednie, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlania przestrzeni wokół pojazdu, podgrzewaną kierownicę, indukcyjną ładowarkę, system dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza diodami LED, lampy przednie i tylne w technologii LED oraz port USB-C w drugim rzędzie siedzeń.

Toyota C-HR 2.0 PHEV w wersji Executive - wyposażenie

Toyota C-HR 2.0 PHEV Executive to już 19-calowe alufelgi, czarny dach oraz wykończenie przedniego grilla i tylnego zderzaka w kolorze Night Sky Black. Wyposażenie auta w porównaniu z wersją Style wzbogacono o przednie fotele sportowe, elektryczną regulację fotela kierowcy, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika, dodatkowe nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED z możliwością personalizacji oraz światła główne w technologii LED. Tak wyposażone auto kosztuje od 192 900 zł.

Toyota C-HR 2.0 PHEV w drapieżnej wersji GR Sport

Auto w odmianie GR Sport kosztuje od 207 900 zł i wyróżnia się m.in. 19-calowymi felgami aluminiowymi czy tapicerką z ekologicznego zamszu Ultrasuede. Standardowe wyposażenie obejmuje system ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu, lampy przednie Matrix LED, adaptacyjne światła drogowe, system doświetlania zakrętów, automatyczne samopoziomowanie reflektorów przednich, kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi, monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni, kamerę monitorującą kierowcę, asystenta zmiany pasa ruchu oraz asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park.

Toyota C-HR 2.0 PHEV Executive Premiere Edition czy GR Sport Premiere Edition?

Toyota C-HR 2.0 PHEV w specjalnej wersji Executive Premiere Edition i GR Sport Premiere Edition jest w tej samej cenie i kosztuje od 218 900 zł. W przypadku drugiego modelu wyposażanie obejmuje m.in.: 20-calowe alufelgi GR Sport, cyfrowe lusterko wsteczne, wyświetlacz HUD na przedniej szybie, systemem Premium Audio JBL z 9 głośnikami, a także cyfrowy kluczyk i malowanie nadwozia Bi-tone+ z czarną tylną częścią auta. Samochód z hybrydą plug-in w tej odmianie kosztuje od 226 900 zł. Do auta można zamówić pakiet Skyview (3500 zł), który obejmuje dach panoramiczny z powłokami niskoemisyjnymi i redukcją podczerwieni.

Nowa Toyota C-HR kontra C-HR pierwszej generacji. Oto różnice w rozmiarach, porównanie (TABELA)

Wymiary zewnętrzne Nowa Toyota C-HR Pierwsza Toyota C-HR Długość 4360 mm 4395 Szerokość 1830 mm 1795 Wysokość 1558-1564 mm 1555 Rozstaw osi 2640 mm 2640 Przedni zwis 915 mm 935 Tylny zwis 805 mm 820 Pojemność bagażnika (hybryda 1.8/2.0/2.0 plug-in) 388 l/364 l/310 l 377 l/358 l

Toyota C-HR nowej generacji, dane techniczne, wymiary, osiągi

Toyota C-HR 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid FWD FWD AWD FWD Typ 4-cylindrowy, rzędowy Mechanizm zaworów 16-zaworowy DOHC z Dual VVT-i 16-zaworowy DOHC z VVT-i oraz VVT-iE Pojemność cm3 1798 1987 Średnica cylindra x skok tłoka mm 80,5 x 88,3 80,5 x 97,5 Stopień kompresji (:1) 13.0 14.0 Moc KM/kW/obr/min 98 / 72 /5200 152 / 112 / 6000 Moment obrotowy silnika spalinowego Nm/obr/min 142 / 3600 190 / 4400 - 5200

Napęd hybrydowy 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid Bateria Litowo-jonowa Pojemność kWh 4,08 13,6 Zasięg w trybie EV km 66 Typ przedniego silnika elektrycznego Silnik z magnesami trwałymi Moc maksymalna KM/kW 94/70 111/83 163 / 120 Maks. moment obrotowy Nm 185 206 208 Tylny silnik elektryczny Moc maksymalna KM/kW 41/30 Maks. moment obrotowy Nm 84 Łączna moc układu KM/kW 140/103 198/145 223 / 164

Osiągi 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid Prędkość maksymalna km/h 170 180 180 Przyspieszenie 0-100 km/h s 9,9 8,1 7,9 7,4

Zużycie paliwa 1.8 Hybrid 2.0 Hybrid 2.0 Plug-in Hybrid Cykl mieszany WLTP l/100 km 4,8-5,0 4,8-5,0 5,1-5,3 0,9 Pojemność zbiornika paliwa l 43 43 43 43