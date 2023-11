Porsche Panamera 2024 - premiera

Luksusowa, sportowa limuzyna z Zuffenhausen doczekała się kolejnej odsłony. Nowe Porsche Panamera 2024 wjeżdża na salony po premierze w Szanghaju. Jak przystało na nowość zaprezentowaną w Państwie Środka, nowa Panamera sprawia wrażenie większej, szerszej, i "groźniejszej". Wszystko, od stylu po osiągi zostało mocno podkręcone, jak twierdzi Porsche, dla jeszcze lepszych wrażeń z jazdy. Przedstawiciele marki zauważają, że nowa Panamera nie jest rewolucją, a raczej (cyt.) "wyrafinowaną ewolucją" względem poprzednika.

Nowe Porsche Panamera - układ jezdny

Elektryfikacja i cyfryzacja swoją drogą, ale mówimy przecież o Porsche. To właśnie dlatego marka w pierwszej kolejności podkreśla, że nowa Panamera została dopracowana pod kątem lepszych wrażeń z jazdy. Teraz pneumatyczne zawieszenie z Porsche Active Suspension Management należy do wyposażenia standardowego. Opcją pozostanie tylna oś skrętna, a Porsche Panamera E-Hybrid w opcji będzie oferować zawieszenie Porsche Active Ride, które minimalizuje przechyły nadwozia na zakrętach, a także podczas hamowania i przyspieszania. Tradycyjnie, producent przy okazji premiery nowej odsłony auta obiecuje ulepszenia tak w kwestii komfortu, jak i możliwości sportowego prowadzenia.

Więcej prądu w nowej Panamerze

Porsche Panamera E-Hybrid, czyli zelektryfikowana odmiana limuzyny, również zyskała solidną garść ulepszeń. Dopracowana 4-litrowa jednostka V8 nadal jest sercem układu, a elektryczny motor ma teraz 190 KM. Moc układu to 680 KM, a moment obrotowy wzrósł do 930 Nm. Napęd niezmiennie trafia na koła za pomocą 8-stopniowej, dwusprzęgłowej skrzyni PDK. Nowa, hybrydowa Panamera przyspiesza do setki w 3,2 s i rozpędza się do 315 km/h! Parametrem, który zyskał przy okazji premiery nowej generacji jest również elektryczny zasięg. Niemcy chwalą się, że nowa Panamera na prądzie przejedzie 91 km w cyklu mieszanym i od 83 do 93 km w cyklu miejskim. Czas ładowania baterii? Ładowarka o mocy 11 kW umożliwia uzupełnienie energii do 100% w czasie 2 godzin i 39 minut.

Porsche Panamera nadal spalinowe

Tradycyjnie napędzane jednostki pozostaną w ofercie. Panamera i Panamera 4 będą dostępne od początku sprzedaży nowej generacji. Znajdziemy w nich znane m.in. z odświeżonego Cayenne silniki 2.9 V6 o mocy 353 KM. Bazowa wersja przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 5,2 s, a Panamera 4 robi to w 4,8 s.

Porsche Panamera 2024 - wymiary i wnętrze.

Porsche Panamera trzeciej generacji mierzy 5052 mm na długość, ma 1937 mm szerokości i 1423 mm wysokości. Wymiary auta nie zmieniły się względem poprzedniej generacji i podobnie będzie zapewne z ilością miejsca w kabinie, co jest gwarancją wygodnej podróży, jak na limuzynę przystało. Wnętrze przeszło jednak istotną modernizację - Porsche chwaliło się nowym kokpitem już kilka tygodni temu. Główną nowością są cyfrowe zegary. Tradycyjny zestaw wskaźników został całkowicie wyparty na rzecz wyświetlacza. Układ zegarów oczywiście się nie zmienił i do dyspozycji wciąż jest "klasyczny" widok, ale podobnie, jak w Porsche Cayenne, które testowaliśmy, widoków jest więcej, a mapę będzie można powiększyć niemal na cały ekran.

Kokpit nowej limuzyny będzie w zasadzie mieszanką rozwiązań z Taycana i Cayenne'a. Oznacza to, że dotychczasowe miejsce selektora PRND zajmą schowek i oszczędny, elegancki panel klimatyzacji, a wybierak skrzyni PDK trafił w okolice deski rozdzielczej za kierownicą i został umieszczony pionowo. Nie sposób nie wspomnieć również o 10,9-calowym ekranie, który opcjonalnie będzie umieszczony w desce rozdzielczej przed pasażerem z przodu. W nowej Panamerze pojawią się też nowe materiały, warianty wykończenia i tapicerki. Niemcy obiecują więcej opcji "wegańskich", tj. takich, do których nie użyto naturalnej skóry. To m.in. obszycia syntetyczną tkaniną Race-Tex, a także (po raz pierwszy w Panamerze pojawi się również słynna Pepitka.

Nowe technologie w Porsche Panamera

Wśród nowości pojawiły się również te cyfrowe. Panamera będzie umożliwiała logowanie kierowcy za pomocą konta Porsche ID, a dostęp do usługi ma być prosty - wystarczy zeskanować kod QR w systemie multimedialnym i skonfigurować ustawienia swojego profilu. Funkcje takie, jak klimatyzacja, masaż czy podświetlenie ambientowe będzie można kontrolować za pośrednictwem Apple CarPlay (wliczając w to sterowanie głosowe Siri). Standardem w nowej Panamerze będą też matrycowe światła HD Matrix LED, z zasięgiem świecenia 600 metrów. Odświeżony został też cały zestaw układów asystujących, z Porsche InnoDrive (adaptacyjnym tempomatem). Parkowanie ma być również możliwe zdalnie - za pomocą aplikacji.

Porsche Panamera - kiedy w salonach?

Dostawy pierwszych egzemplarzy nowej generacji są przewidziane na marzec 2024 roku. Produkcja właśnie rusza w zakładzie w Lipsku. Oficjalne polskie ceny to 499 000 zł za bazową odmianę, 518 000 zł za Panamera 4 i 932 000 zł za Panamera Turbo E-Hybrid.