Luftgekühlt we Wrocławiu. To jedyna taka impreza

Jeszcze bez długich tradycji ale za to już z wierną grupą fanów i stałych bywalców. Impreza Luftgekühlt po raz pierwszy na tak dużą skalę zawitała na Stary Kontynent. Pierwszy event z tej serii odbył się w 2014 roku w Kalifornii, a dekadę później, w czerwcu 2024 roku zawitał do Wrocławia. To właśnie na nieczynnym Dworcu Świebodzkim zjawili się miłośnicy marki z Zuffenhausen i liczna reprezentacja chłodzonych powietrzem modeli. Oprócz tego, wydarzenie zostało połączone z paradą Porsche, która przemierzała kraj. Było na co popatrzeć!

Właściciele i entuzjaści 911 (a także innych modeli) nie zawiedli, ale imponującą ekspozycją popisało się również Muzeum Porsche. Z Niemiec przyjechały do nas absolutnie unikatowe eksponaty. Utytułowane Porsche 908/30 Spyder, Porsche 911 SC Safari stworzone do podbijania rajdowych odcinków czy ekstremalne Porsche 917/10.

Były również modele w cywilnej specyfikacji - kultowe, stanowiące fundament marki 356 w różnych konfiguracjach, wyjęte prosto z Kalifornii, żółte 911 901 z deską surfingową na dachu. Tłumy przyciągnęło również 959, czyli supersamochód, który pod koniec lat 80. praktycznie nie miał sobie równych. Ultrarzadka konfiguracja białego nadwozia i białych felg robi wrażenie.

Raj dla miłośników Porsche

Sukces imprezy nie podlega dyskusji. Pierwszy z europejskich przystanków kalifornijskiego projektu (kolejny Luftgekühlt odbędzie się w Kopenhadze, we wrześniu) przyciągnął tak dużo odwiedzających, że pula biletów została wyczerpana. Trudno się temu dziwić - oprócz prywatnych właścicieli, wśród wystawców nie zabrakło prawdziwych instytucji ze świata Porsche. Swoje samochody przywiózł m.in. Singer, Rennmeister72 czy Club de Ultrace.

Skąd właściwie wziął się pomysł na imprezę? Luftgekühlt czyli po niemiecku "chłodzony powietrzem" to cykl, który łączy pasjonatów już od 10 lat. Początek spotkaniom dali prawdziwi fanatycy marki Porsche -Patrick Long, Howie Idelson oraz Jeff Zwart. Ten pierwszy jest dwukrotnym zwycięzcą 24-godzinnego Le Mans w klasie GT. Howie zdobył z kolei renomę jako dyrektor kreatywny i utytułowany marketem. A trzeci jest z kolei kierowcą i fotografem, od wielu lat związanym z marką.

Taka ekipa to gwarancja sukcesu, a weekend we Wrocławiu pokazał, że pasją do Porsche bardzo łatwo się zarazić. To wydarzenie obiecuje szereg nieoczekiwanych okazji, aby zobaczyć rzadkie klejnoty z chłodzonej powietrzem spuścizny Porsche. Jednak to, co naprawdę nas ekscytuje, to fuzja kultur, historii i wzajemnego entuzjazmu, jednocząca nasze globalne społeczności w hołdzie dla Porsche – mówią organizatorzy Luftgekühlt.

Luftgekühlt na zdjęciach. Tak było we Wrocławiu

Ci, którzy zaspali na wrocławską imprezę, a chcą doświadczyć takiego spotkania na żywo, mogą jeszcze wybrać się do Kopenhagi na początku września. Dla wszystkich innych miłośników marki mamy jednak zdjęcia z weekendowego spotkania. Nie oddadzą one w 100% wyjątkowego klimatu, ale i tak można nimi nacieszyć oko. Produkowane przez 50 lat "wiatraki", czyli chłodzone powietrzem Porsche nikogo nie pozostawią obojętnym!