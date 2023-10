Opel Corsa po liftingu 2024

Najmniejszy Opel zyskał nową twarz i kilka istotnych nowinek. Model, który zadebiutował w 2019 nie został poddany rewolucyjnym zmianom. Zgrabne auto nieźle znosi próbę czasu dlatego projektanci i inżynierowie nie musieli opracowywać Corsy na nowo. W cenniku i pod maską pojawiło się jednak kilka ważnych zmian.

W kwestii stylu zmiany ograniczono do zastosowania nowego języka stylistycznego. Opel Vizor czyli przednia część z horyzontalną, kontrastową blendą, która skrywa kamery, radary i czujniki to zabieg, który znamy już z Astry czy Grandlanda. Na tylnej klapie pojawiła się nowa typografia czyli szeroki napis "Corsa", a w konfiguratorze pojawiły się nowe wzory felg oraz kolory lakieru.

Nowy Opel Corsa - silniki

Nowość od Opla została oczywiście zaprezentowana w wydaniu elektrycznym. W gamie pozostaną jednak wersje spalinowe, a wśród nich jednostki benzynowe oraz zupełnie nowa hybryda. Ta ostatnia dołączy do oferty niebawem i nie licząc "elektryka" będzie to najmocniejsza odmiana Corsy. Układ z 48-woltową instalacją i silnikiem 1.2 to rozwiązanie znane już z innych modeli koncernu, m.in. Peugeotów.

Wśród jednostek spalinowych nie ma już diesla. Silnik wysokoprężny wypadł z oferty - i tak pozostawał w niej bardzo długo! Teraz klienci mają do wyboru bazową jednostkę 1.2 o mocy 75 KM (z 5-biegową skrzynią manualną) oraz 1.2 Turbo o mocy 100 KM, z 6-biegową skrzynią ręczną lub 8-stopniowym automatem.

Opel Corsa Electric ma teraz więcej mocy. Elektryczny wariant ma 156 KM i niezłe osiągi - na przyspieszenie od 0 do 100 km/h potrzebuje 8,1 s. Opel deklaruje również przyzwoity zasięg. Na jednym ładowaniu mamy przejechać do 405 km. Co ciekawe, w ofercie pozostanie również 136-konny wariant z nieco mniejszą baterią, która pozwoli na przejechanie do 357 km wg normy WLTP.

Opel Corsa lifting - wyposażenie

Corsa wyróżniała się niezłym wyposażeniem jeszcze przed modernizacją. Na liście opcji znajdował się tu bowiem wyświetlacz head-up, reflektory matrycowe czy adaptacyjny tempomat. Po liftingu oferta została nieco uproszczona, co oznacza, że bazowa wersja wyposażenia oferuje teraz znacznie więcej.

Każda nowa Corsa wyposażona jest już w standardzie w liczne technologie i systemy wspomagające kierowcę. Lista wyposażenia obejmuje m.in. system ostrzegania przed kolizją i automatycznego hamowania awaryjnego, system wykrywania pieszych, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu oraz system wykrywania zmęczenia kierowcy. Oprócz systemów bezpieczeństwa, w nowej Corsie nie trzeba dopłacać za elementy takie, jak czujniki parkowania, LED-owe reflektory ze światłami do jazdy dziennej czy 10-calowy ekran systemu multimedialnego. W wersji elektrycznej standardem jest nawet pompa ciepła.

Opel Corsa 2024 - cena

Nowsza, lepiej wyposażona, ale czy droższa? Corsa po liftingu podrożała względem tego, co pamiętamy sprzed paru lat, choć jeśli porównamy ceny auta rok do roku, nie widzimy znaczących zmian - jakie kwoty zobaczymy w nowym cenniku?

Podstawowa wersja z silnikiem benzynowym o mocy 75 KM została wyceniona na 77 200 zł. Nową Corsę z silnikiem spalinowym klienci indywidualni mogą również użytkować w Polsce już za 825 zł brutto miesięcznie w abonamencie SimplyDrive.

Corsa z silnikiem 1.2 Turbo o mocy 100 KM kosztuje, w zależności od wybranego rodzaju przekładni, 82 300 zł (M6) lub 89 100 zł (A8).

Wariant elektryczny to większy wydatek. Cena wyjściowa nowej Corsy Electric to 174 700 zł (sugerowana cena detaliczna z VAT, bez dopłat). Nową Corsę Electric – w abonamencie SimplyDrive dla przedsiębiorców – można również użytkować w Polsce już za 975 zł netto miesięcznie.