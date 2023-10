Volkswagen ID.7 Tourer - premiera wkrótce

Elektryczne kombi nadjedzie już wkrótce. Praktyczna odmiana elektrycznego ID.7 zadebiutuje lada chwila, a producent dzieli się zdjęciami zakamuflowanego pojazdu. Pozornie zwyczajna wiadomość wywołała jednak małe trzęsienie ziemi, a rozważania na temat danych technicznych i wyglądu zeszły na drugi plan. Volkswagen poinformował bowiem, że ID.7 w wersji kombi zyska przydomek "Tourer". Oznacza to, że elektryk zrywa z wieloletnim zwyczajem.

ID.7 Tourer - już nie Variant

Wszystkie kombi Volkswagena praktycznie zawsze (wyjątkiem w tej kwestii był jedynie Arteon Shooting Brake) były bowiem określane jako "Variant". To określenie jest starsze niż sam Passat bo wykorzystywał je, już w latach 60., Volkswagen Typ 3. Mamy więc do czynienia z małą rewolucją. Jeśli skupimy się na nazewnictwie, można powiedzieć, że "tourera" w gamie VW nie było jeszcze nigdy.

Elektryczne kombi od Volkswagena

Gdy mija szok związany z nazewnictwem, możemy skupić się na informacjach, które przekazuje Volkswagen jeszcze przed premierą. Póki co nie ma ich jednak zbyt wiele. Nie ma powodu, by akurat w tej kwestii spodziewać się jednak rewolucji. Podobnie jak limuzyna, ID.7 Tourer ma wyróżniać się wyjątkową aerodynamiką i wydajnością. Współczynnik C d ma wynosić 0,24 (w sedanie jest to 0,23), co wyraźnie pomaga w osiągnięciu jak największego zasięgu na jednym ładowaniu. Mało prawdopodobne jest, by producent zastosował inne podzespoły w wersji kombi - znajdą się tu najprawdopodobniej akumulatory i silniki, które znamy z ID.7. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, będzie to oznaczać, że na początek model będzie oferowany z akumulatorem o pojemności 77 kWh (netto), a umieszczony na tylnej osi silnik elektryczny będzie miał moc 285 KM i moment obrotowy 545 Nm.

Volkswagen ID.7 Tourer - bagażnik

Nadwozie w kamuflażu ma skrywać przestronne wnętrze. Nie znamy jeszcze dokładnych wymiarów auta, ale wiemy już, że bagażnik ma oferować przestrzeń o objętości 545 litrów, a po złożeniu siedzeń - 1714 litrów. Długość bliska dwóch metrów pozwoli zaszaleć na zakupach w sklepie meblowym albo zapakować sprzęt niezbędny do uprawiania różnych niszowych w naszym kraju sportów.

Volkswagen ID.7 Tourer - kiedy premiera?

Kombi bazujące na platformie MEB uzupełni gamę marki już niebawem. Najnowszy członek rodziny ID ma oficjalnie zadebiutować w 2024 roku, prawdopodobnie w pierwszej połowie roku. Samochód będzie zjeżdżać z taśm montażowych w fabryce w Emden - dokładnie tam, gdzie powstawał m.in. Passat Variant.