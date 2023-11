Renault Austral miał "przodków", pierwszy był Koleos, po nim Kadjar

Na początek – mała powtórka z historii. Pierwszy SUV (crossover?) Renault pozycjonowany w okolicach segmentu C to Koleos (w Europie dostępny w latach 2008-15). Zapamiętamy go chyba głównie z tego, że raczej nie wyglądał zbyt spektakularnie, a przed salonami sprzedaży Renault w Europie kolejki po Koleosa też raczej się nie ustawiały. Technika w części pochodziła z... Samsunga, częściowo z Renault, ale palce w projekcie maczał też i Nissan. A że Koleos przy okazji był dość praktyczny i wygodny? Najwidoczniej to za mało, model w 2015 r. zszedł z rynku, a kolejny SUV Renault dostał w Europie już zupełnie nową nazwę. Przypadek? Raczej nie. O Koleosie mieliśmy najwyraźniej zapomnieć.

A zatem, nowe rozdanie. Kadjar wjechał do salonów w 2015 r., wykorzystywał platformę CMF aliansu Renault-Nissan, był technicznym (choć większym!) kuzynem Qashqaia i poradził sobie na rynku znacznie lepiej. Ciekawostka: Kadjar – choć wymiarami bardzo zbliżony do Koleosa – nie był uważany za bezpośredniego następcę tamtego modelu. Koleosa w Europie według Renault zastąpił dopiero nowy Espace pokazany w 2022 r. Ale wracając do Kadjara – niezłe wyniki nie wystarczyły, by i ten model utrzymał nazwę, więc po zakończeniu produkcji tego auta dostaliśmy w Europie znów co innego. Czyli Australa.

Nowe Renault Austral: powala wyglądem

Pierwsze, co rzuca się w oczy podczas kontaktu z nowym kompaktowym SUV-em Renault, to wygląd. Nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że w tym aspekcie mamy do czynienia z absolutną czołówką segmentu. No i kto by przypuszczał, zwłaszcza mając w pamięci tego nieco pokracznego Koleosa... Kolejna sprawa: wnętrze i jakość wykonania. Renault kilka lat temu zaliczyło mały dołek jeśli chodzi o materiały i wykonanie, natomiast nowe modele – w tym np. Megane E-Tech, Espace i właśnie Austral – to pod tym względem w zasadzie inny świat. Różnica jest kolosalna. Naprawdę. W zasadzie wszystko jest ładne dla oka, łatwe w obsłudze i – tam gdzie trzeba – miłe w dotyku. Świetna sprawa to dostępna w idealnym miejscu tacka na telefon z ładowarką indukcyjną.

Nowe Renault Austral: jakie multimedia?

No i te multimedia: mamy tu dwa duże ekrany (zegary: 12,3 cala, multimedia: 9 lub 12 cali), przejrzysty system na bazie Android Automotive i z wbudowanymi usługami Google oraz opcjonalny system audio od Harman-Kardon. Dostępny jest także duży i wygodny wyświetlacz przezierny (head-up) oraz cała armia (32!) układów wspomagających ADAS. Za dobre oświetlanie drogi odpowiadają lampy full-LED, w wyższych wersjach – także matrycowe.

Nowe Renault Austral: jaki bagażnik? To zależy od hybrydy

Wymiary zewnętrzne Australa? 4510/2083/1621 mm, zaś rozstaw osi to całkiem niezłe 2667 mm. Bagażnik nieco różni się w zależności od tego, jaki układ napędowy mamy pod maską i czy w naszym egzemplarzu znajdzie się przesuwana tylna kanapa. I tak, odmiany z tzw. miękką hybrydą na bazie odmiany 1.3 TCe zabiorą na pokład 500/575-1525 l bagażu, zaś w przypadku Australa z pełną hybrydą do dyspozycji mamy 450/525-1525 l przestrzeni.

Nowe Renault Austral: wybór trybów jazdy Multi-Sense

Zanim przejdziemy do silników i wyposażenia, zostańmy jeszcze na chwilę przy ciekawostkach technicznych. Pod lupę weźmiemy układ czterech kół skrętnych (4Control Advanced) i wybór trybów jazdy (Multi-Sense Advanced). I tak, za pomocą umieszczonego bezpośrednio w kierownicy przełącznika Multi-Sense kierowca może wybrać jeden z głównych trybów jazdy dostępnych w systemie OpenR Link: Sport, Eco, Comfort lub Perso.

Każdy z trybów ma swoje nastawy zaproponowane przez Renault, ale uwaga: nowość, jaką daje układ Multi-Sense Advanced polega na tym, że aby wyregulować ustawienia poszczególnych podzespołów, wystarczy skorzystać z wyskalowanego od 1 do 13 tzw. paska regulacji intensywności na ekranie dotykowym. To z kolei pozwoli dostosować w czasie rzeczywistym zachowanie samochodu i poszczególnych podzespołów. Trochę tak, jakbyście regulowali głośność, wysokie i niskie tony we wzmacniaczu.

Nowe Renault Austral: układ czterech kół skrętnych 4Control Advanced

Z kolei układ czterech kół skrętnych to już powoli znak rozpoznawczy modeli Renault. Maksymalny kąt skrętu kół jest wyświetlany na ekranie. Kąt skrętu tylnych kół przy małych prędkościach został dzięki systemowi 4Control Advanced zwiększony do 5°. A to o 1,5° więcej w porównaniu do poprzednich generacji, co z kolei pozwala zmniejszyć średnicę zawracania o 10,1 metra.

Nowe wielowahaczowe tylne zawieszenie platformy CMF-C/D umożliwia lepszą kontrolę skoku i ustawienia płaszczyzny kół samochodu. Rozwiązanie to zapewnia bardzo precyzyjne sterowanie zawieszeniem dzięki drugiej innowacji w postaci nowego siłownika z dwoma wyjściami, który zastępuje łączniki stosowane w czasach Laguny GT i Talismana.

Nowe Renault Austral: jakie silniki i skrzynie biegów?

W Polsce klienci chętni na Australa mają do wyboru mają trzy układy napędowe: 1.3 TCe/140 KM z układem MHEV i standardowo ze skrzynią 6b manualną, 1.3 TCe/158 KM MHEV z bezstopniową przekładnią X-Tronic (7 tzw. wirtualnych biegów) oraz pełną hybrydę o systemowej mocy 200 KM, wykorzystującą dwa silniki elektryczne, trzycylindrowy benzynowy motor 1.2T/130 KM i rewolucyjną przekładnię Multi-Mode (skrzynia kłowa, osobne biegi dla silników spalinowych elektrycznych; łącznie – aż 15 przełożeń!). Wszystkie odmiany występują w wersji z napędem na przód.

Diesle? To już nie te czasy, zresztą hybryda umie być na tyle oszczędna, że za "klekotami" raczej nikt płakał nie będzie. Innowacyjnej hybrydzie Renault poświęcimy zresztą osobny materiał.

Nowe Renault Austral: jakie wyposażenie?

Austral występuje na naszym rynku w czterech odmianach wyposażenia: Evolution, Techno, Iconic oraz Iconic Esprit Alpine. Wybrane elementy każdej z wersji to:

Evolution

• zespół zegarów i wskaźników z kolorowym 12,3-calowym ekranem TFT

• karta Renault Hands Free z odblokowaniem przy zbliżeniu

• czujniki parkowania z tyłu i z przodu oraz kamera cofania

• światła przednie full LED Pure vision w kształcie litery C

• funkcja bezprzewodowej replikacji ekranu smartfona Android Auto / Apple Carplay

• openR link 9" DAB z wbudowaną nawigacją Google Maps, system Arkamys Auditorium z 8 głośnikami + 4 gniazda USB-C

• zdalne aktualizacje oprogramowania i nawigacji (FOTA)

• system kontroli zmęczenia kierowcy (DAA)

• system rozpoznawania znaków drogowych (TSR)

• system awaryjnego utrzymywania pasa ruchu (ELKA)

• aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych,

rowerzystów oraz wspomagania skrętu w lewo (AEBS)

• system kontroli bezpiecznej odległości (DW)

• funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL)

• funkcja połączenia alarmowego eCall

• światła przednie full LED Pure vision

• felgi aluminiowe 17 cali

Techno (bazowa plus dodatkowo):

• światła przednie full LED Adaptive vision w kształcie litery C + AFS

• lusterko wewnętrzne bezramkowe elektrochromatyczne z funkcją "child assist"

• wysoka konsola Grand Comfort między przednimi fotelami

• podświetlenie ambiente

• kierownica pokryta skórą naturalną

• tylna kanapa przesuwana o 160 mm

• podwójna podłoga bagażnika

• szyby tylne barwione / przyciemniane

• ładowarka indukcyjna

• openR link 12" DAB z nawigacją, system Arkamys Auditorium z 8 głośnikami

• felgi aluminiowe 19 cali

Iconic (Techo plus dodatkowo):

• inteligentny aktywny regulator prędkości (i-ACC)

• system kontroli martwego pola (BSW) z asystentem zmiany pasa ruchu (BSI)

• czujniki parkowania z tyłu, z przodu i z boku + system hands free parking (HFP)

• system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA) z systemem wspomagania nagłego hamowania podczas jazdy do tyłu (R-AEB)

• system kamer 360° (przednia, tylna i 2 kamery w lusterkach bocznych)

• światła tylne LED morowane z efektem włókien 3D

• elektrycznie bezdotykowo podnoszona klapa bagażnika

• fotel kierowcy z regulacją elektryczną w 6-kierunkach oraz elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego i masażem

• fotele przednie i kierownica podgrzewane

• lakier metalizowany czerwony flamme

• felgi aluminiowe 20 cali

Iconic Esprit Alpine (Iconic plus dodatkowo:)

• deska rozdzielcza pokryta miękką pianką, elementy dekoracyjne z alcantary przeszytej niebieską nicią

• tapicerka materiałowa łączona z elementami Alcantary czarna z niebieskimi przeszyciami

• relingi dachowe w kolorze czarny etoile

• listwa w górnej części szyb w kolorze czarny etoile

• listwa F1 w kolorze grafitowym

• logotypy Renault w kolorze Ice Black

• felgi aluminiowe 20 cali

• zagłówki z regulacją portfelową na przednich miejscach

• system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)

• system active driver assist (ADA)

• system Eco Coaching (APO) - predykcyjne wskazówki do eco-drivingu

• fotel pasażera z regulacją elektryczną w 6-kierunkach.

