Kraków - Strefa Czystego Transportu od 1 lipca 2024 roku

1 lipca 2024 r.: tego dnia w Krakowie rusza nowa Strefa Czystego Transportu. Jedni jej wyczekują, inni (i tych chyba jednak słychać bardziej…) mają uczucia co najmniej mieszane. Dla przypomnienia: strefa obejmie całe miasto, ale na początku wykluczone mają zostać jedynie najstarsze samochody. I tak, w przypadku silników benzynowych graniczny rocznik to 1992, zaś jeśli chodzi o diesle, to do Krakowa wjedziemy jedynie autem z rocznika 1996 lub młodszym. Proste? Nie do końca.

A to z tego względu, że inne zasady dotyczyć będą samochodów, które zmieniły właściciela po 1 marca 2023 r. (to ważne!). W takim wypadku zasady okazują dużo bardziej surowe, bo zezwalają na wjazd do miasta autom benzynowym z rocznika 2000 lub młodszym (co najmniej norma Euro 3) i dieslom od… 2010 r. (lub Euro 5) w górę. Ważne: "zmiana właściciela" oznacza jednak nie tylko zakup, ale i np. sytuację, gdy pojazd otrzymamy w ramach spadku bądź darowizny.

Kraków: kupiłeś w tym roku diesla z Euro 4? Zbieraj na bilet miesięczny

A zatem, jeśli ktoś np. w połowie tego roku kupił sobie względnie nowoczesnego diesla z normą Euro 4 (wiele aut spełniających tę normę ma już na pokładzie filtr DPF) np. z pierwszej rocznika 2009 r., ten pocałuje klamkę. Jak nietrudno policzyć, z miasta zostają w ten sposób wykluczone niektóre nawet 14-letnie diesle… Niektóre, bo jeśli ktoś ma identyczne auto, ale wszedł w jego posiadanie przed 1 marca, ten na razie martwić się musi. A że wiele aut jeżdżących po naszych drogach spełnia określone normy jedynie na papierze, bo swego czasu masowo wycinano filtry sadzy (obecne taką "sympatią" często cieszą się układy SCR, czyli te wymagające dolewania płynu AdBlue)? To już kwestia na osobny materiał.

Władze Krakowa przypominają, że zasady obowiązujące w SCT mają też istotne wyłączenia: