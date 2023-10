Reklama

Wykonawca wciąż kontynuuje prace związane z S7 – obejmują one budowę nowych odcinków dróg serwisowych, dróg lokalnych oraz pary MOP-ów na wysokości miejscowości Mieszkowo. Dodatkowo, trwają roboty związane z ogrodzeniem drogi. Po zakończeniu tych prac, trasa otrzyma status drogi ekspresowej z dopuszczalną prędkością do 120 km/h (obecnie ograniczenie wynosi 100 km/h). Prace mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2024 r.

Ostatnim etapem projektu będzie remont istniejącego odcinka drogi krajowej DK7 o długości 17 kilometrów – od Sękocina Starego do Rembertowa. Zgodnie z umową, prace te zostaną zakończone do końca trzeciego kwartału 2024 r.

Modernizacja i budowa trasy S7: jakie kolejne etapy?

Projekt budowy drogi ekspresowej S7 miedzy Warszawą a Grójcem jest realizowany etapami i obejmuje trzy główne sekcje: Warszawa Lotnisko - Lesznowola, Lesznowola - Tarczyn Północ oraz Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca. Całkowita długość tej trasy wynosi ponad 29 kilometrów. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności.

S7 jest częścią większego projektu, który ma na celu poprawę komunikacji między Warszawą a Krakowem oraz dalszymi południowymi regionami Polski. W realizacji są kolejne dwa odcinki trasy S7:Miechów – Szczepanowice (5,3 km), a także Widoma – Kraków Nowa Huta (18,3 km). Kierowcy korzystają już z położonego pomiędzy nimi 13-kilometrowego odcinka Szczepanowice – Widoma oraz blisko siedmiokilometrowego fragmentu od Nowej Huty do węzła Kraków Bieżanów na skrzyżowaniu z autostradą A4. Całą blisko 293-kilometrową trasę z Warszawy do Krakowa przejedziemy przed końcem 2024 r.

Trasa S7 na południe od Krakowa

Na południe od Krakowa do użytku oddano ponad 31 km drogi ekspresowej od Myślenic do Rabki-Zdroju z tunelem pod górą Luboń Mały. Trwają już prace przy opracowaniu ok. 35 km dwujezdniowej drogi od Rabki-Zdroju do Chyżnego i granicy ze Słowacją.