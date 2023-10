Kradziony Mercedes odzyskany w Polsce

Sytuacja jakich wiele - auto zostaje skradzione w Niemczech i przekracza granicę z Polską. Policjanci z wydziału do walki z przestępczością samochodową we Wrocławiu ustalili, że tym razem chodzi jednak o prawdziwą perełkę. Przedmiotem kradzieży był Mercedes Klasy G wart około 600 000 zł. Wielki, terenowy i luksusowy samochód został szybko namierzony, a złodzieja udało się zatrzymać. Swoim zachowaniem zasłużył jednak na szereg zarzutów. Na kradzieży się nie skończyło.

Reklama

Mercedes Klasy G wróci do właściciela

Funkcjonariusze z Wrocławia podjęli natychmiastowe działania mające na celu namierzenie złodzieja. Okazało się, że samochód porusza się w obszarze północnych granic województwa dolnośląskiego. Dzięki skutecznym czynnościom operacyjnym dolnośląskich policjantów, utracone auto namierzono w Głogowie.

Reklama

Miejscowi policjanci podjęli się próby zatrzymania pojazdu na terenie miasta, jednak kierujący Mercedesem mężczyzna niemal potrącił blokujących przejazd policjantów. Pościg trwał przez kilka kilometrów, a złodziej pod presją mundurowych porzucił pojazd i kontynuował ucieczkę pieszo. Nie udało mu się jednak przechytrzyć policjantów - chwilę później został on zatrzymany.

37-latek w areszcie

Śledczy zebrali materiał dowodowy - dla 37-letniego złodzieja nie wygląda to najlepiej. Aresztowanemu mężczyźnie przedstawiono zarzuty kradzieży z włamaniem do pojazdu, złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, czynnej napaści na funkcjonariusza oraz używania tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu. Prokuratura Rejonowa w Głogowie wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanego - sąd przychyli się do wniosku i zastosował ten środek zapobiegawczy na 3 miesiące. Za przestępstwa, o które jest podejrzany, 37-latek może trafić do więzienia nawet na 10 lat.