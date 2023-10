Kontrole na odległość. Oto supebroń GITD

Funkcjonariusze śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili działania na trasach tranzytowych województwa. Skuteczność akcji jest imponująca, bo w czasie nocnych kontroli nałożono kilkadziesiąt mandatów i zatrzymano uprawnienia kilku kierowcom. Zadania ułatwiła funkcjonariuszom antena systemu DSRC. Umożliwia ona zdalne sczytywanie danych z tachografów cyfrowych przejeżdżających obok pojazdów ciężarowych.

Mandaty i srogie kary od ITD

Liczby mówią same za siebie - jednej nocy zatrzymano 25 ciężarówek i nałożono aż 21 mandatów karnych. Funkcjonariusze przygotowali także dokumentację do wszczęcia 8 postępowań administracyjnych. Antena systemu DSRC przyczyniła się także do stwierdzenia dwóch przypadków manipulacji czasem pracy.

Kreatywność kierowców jest naprawdę imponująca. Jeden z szoferów, który jechał do Hiszpanii, używał w tachografie karty wystawionej na inną osobę. W tym przypadku kierujący stwierdził, że chciał zaoszczędzić swojego własnego czasu pracy i przejechał na konto kolegi blisko 300 km. W drugim przypadku, metoda manipulacji była bardziej wyrafinowana i wymagała większego wysiłku. Kierowca za pomocą kodu PIN wyłączył bowiem tachograf w trakcie jazdy i rejestrował fikcyjny odpoczynek. Jakim cudem był w stanie to zrobić? Okazało się, że tachograf ma zainstalowane niedozwolone oprogramowanie. Pojazd z miejsca kontroli udał się prosto do serwisu tachografów. W przypadku tej ingerencji w tachograf mówimy o przestępstwie dlatego na miejsce kontroli wezwano również funkcjonariuszy Policji.

Konsekwencje nie tylko dla kierowców

Obydwaj kierowcy, którzy fałszowali czas pracy, stracili prawo jazdy na najbliższe trzy miesiące i zostali ukarani mandatami. Nie tylko oni będą odpowiadać finansowo - konsekwencje grożą również ich pracodawcom.

Oprócz opisanych wyżej przypadków inspektorzy mieli do czynienia również ze skróceniem odpoczynków dziennych i tygodniowych oraz wydłużeniem dozwolonej jazdy dziennej i ciągłej. Nie wszyscy przewoźnicy sczytali dane z tachografów w wymaganym terminie. Inspektorzy interweniowali także w przypadkach przekroczenia dozwolonej prędkości i wyprzedzania w niedozwolonych miejscach. W trakcie kontroli zatrzymali także 2 dowody rejestracyjne z powodu braku badań technicznych i stwierdzonych usterek.