Patrol ITD zatrzymał do kontroli TIR-a z Ukrainy

Patrol lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego na drodze krajowej nr 92 w Wilkowie zatrzymał do kontroli ukraińską ciężarówkę. Inspektorzy poprosili kierowcę o pokazanie ładunku…

Po odsunięciu "firanki" okazało się, że w naczepie TIR-a znajduje się ciągnik siodłowy oraz samochód ciężarowy z cysterną. Oznakowanie pojazdu-cysterny wskazywało na przewóz oleju napędowego.

Po odsunięciu plandeki ujawnili cysternę

– Kierowca nie okazał do kontroli dokumentu potwierdzającego oczyszczenie cysterny z resztek substancji niebezpiecznych, a na dnie cysterny znajdowała się ciecz przypominająca wyglądem i zapachem olej napędowy – relacjonują przedstawiciele ITD.

Taki przewóz podlega pod przepisy dotyczące przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kierowca jednak nie miał wymaganej dokumentacji i wyposażenia, a ciężarówka nie była oznakowana pomarańczowymi tablicami.

Przewóz towarów niebezpiecznych, kierowca ukarany

Do tego przewożona cysterna nie był zabezpieczona do transportu. Inspektorzy mieli też zastrzeżenia do czasu pracy kierowcy i obsługi tachografu.

– Kierowca został ukarany mandatami karnymi w łącznej wysokości 3550 zł. Pojazd został skierowany na parking dla pojazdów ADR. Zakazano również jego dalszego używania do czasu usunięcia nieprawidłowości – wyjaśnili inspektorzy.

Kara dla przedsiębiorcy za naruszenia

ITD zapowiedziała również wszczęcie postępowania administracyjnego wobec przedsiębiorcy za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym i ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Grozi mu kara w łącznej wysokości 16 200 zł. Na jej poczet już została pobrano kaucję.