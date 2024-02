Lexus rozbił bank na rynku premium. Japońskie SUV-y hitem

W przypadku aut segmentu premium 2023 rok był znakomity. Około 23-proc. udział w rynku i wynik rejestracji na poziomie 109 tys. sztuk (+17 proc.) był wcześniej nieosiągalny – pułap 100 tys. aut przekroczono po raz pierwszy. Z tego tortu rekordowy kawałek wykroił dla siebie Lexus. Z salonów japońskiej marki wyjechało aż 10 495 samochodów, co pozwoliło zdobyć niemal 10 proc. udział w segmencie aut z wyższej półki.

Zdaniem analityków wszystko wskazuje na to, że udział samochodów premium w rynku w 2024 roku będzie nadal rósł. Zmienia się też sposób finasowania tych aut, czego może dowodzić ponad 100-proc. wzrost liczby Lexusów w programach Kinto One. Ale po kolei…

Reklama

Lexus NX ulubieńcem Polaków. Dwie hybrydy do wyboru

Lexus NX był najpopularniejszym modelem marki w całym 2023 roku i trzecim najchętniej wybieranym samochodem premium w Polsce. Zarejestrowano 4010 NX-ów, czyli o 150 proc. więcej niż 2022. Także NX okazał się najpopularniejszym Lexusem w programie Kinto One. W całym 2023 roku zawarto 499 kontraktów z osobami prywatnymi i firmami, które zdecydowały się na tego SUV-a dostępnego jako klasyczna hybryda lub hybryda plug-in. W porównaniu z rokiem wcześniejszym liczba umów wzrosła aż o 119 proc.

Reklama

Lexus RX 350h, 450h+ czyli hybryda plug-in, a może RX 500h?

Nowy Lexus RX także przypadł Polakom do gustu. W 2023 roku zarejestrowano 2597 sztuk tego modelu (wzrost o 46 proc.), co pozwoliło zdobyć drugą pozycję w konkurencyjnej kategorii E-SUV Premium. Samochód jest dostępny w trzech odmianach wyłącznie hybrydowych – RX 350h, 450h+ czyli hybryda plug-in i najmocniejszej RX 500h. W świecie SUV-ów segmentu E to wbrew modzie na silniki Diesla. Na leasing lub najem długoterminowy w Kinto One zdecydowano się w przypadku Lexusa RX aż 368 razy (to wzrost 111 proc.).

Lexus UX 250h czy UX 200 z silnikiem 2.0/173 KM?

Lexus UX to trzeci najpopularniejszy model japońskiej marki. W 2023 roku na polskie drogi wyjechało 2411 szt. tego auta. Z tej puli w programie Kinto One sfinansowano 373 hybrydy UX 250h i 111 egz. benzynowego UX 200.

Lexus ES 300h rozchwytywany w Polsce

Przy szaleństwie na SUV-y i crossovery ciągle są chętni na klasyczne sedany. W segmencie E premium dużą popularnością w całym 2023 roku cieszył się Lexus ES 300h. Zarejestrowano 1261 egzemplarzy tej hybrydowej limuzyny, czyli o ponad 142 proc. lepiej niż w 2022 roku. W tym 343 auta sfinansowano w Kinto One - to rekordowe 162 proc. więcej r/r.

Lexus ES 300h, czyli 5-metrowa hybryda ze spalaniem auta miejskiego

Niemal 5-metrowy Lexus ES 300h skrywa pod maską napęd hybrydowy czwartej generacji. To duet złożony z jednostki benzynowej 2.5/178 KM pracującej w ekonomicznym cyklu Atkinsona oraz silnika elektrycznego o mocy 120 KM. Prąd dostarcza i magazynuje z rekuperacji bateria niklowo-wodorkowa. Łącznie układ hybrydowy limuzyny wytwarza 218 KM – taki potencjał całkiem sprawnie radzi sobie rozpędzaniem ok. 1700 kg japońskiej myśli technicznej.

Połączenie wolnossącego silnika benzynowego i jednostki elektrycznej zapewnia osiągi na poziomie mocnych diesli – przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 8,9 s (prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie do 180 km/h). Napęd szybko reaguje na dodanie gazu, a to sprawka silnika elektrycznego, który często włącza się do pracy. ES 300h imponuje też niskim zużyciem paliwa – osiągniecie wyniku na poziomie 5,5 l/100 km nie wymaga specjalnych starań. To spalanie na poziomie... auta miejskiego!