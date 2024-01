ITD zatrzymała ciężarówkę z towarem z Chin

Patrol Inspekcji Transportu Drogowego na odcinku autostrady A2 w okolicach Rzepina zatrzymał do kontroli ciężarówkę. TIR należał do firmy z Kazachstanu i przewoził towar z Chin do Belgii. Jednak na wykonanie takiego transportu wymagane jest odpowiednie zezwolenie. I tu zaczęły się kłopoty…

Kierowca podał inspektorom dokument, ale zabrakło w nim nazwy i adresu przedsiębiorcy. Stąd zezwolenie nie było ważne.

Kierowca z Kazachstanu złamał przepisy, nie wypełnił dokumentów

- Blankiet zezwolenia należy prawidłowo wypełnić najpóźniej przed wjazdem na terytorium Polski. W tym przypadku okazany dokument zatrzymano i unieważniono - wyjaśnili przedstawiciele ITD.

Patrol ITD wstrzymał transport, a TIR trafił na wyznaczony parking strzeżony. Odjedzie dopiero po wpłaceniu 12 tys. zł kaucji na poczet przewidywanej kary i okazaniu nowego, ważnego zezwolenia.

TIR zatrzymany do czasu wpłacenia kaucji, kierowca dostał mandat

Przewoźnika czeka postępowanie administracyjne z ustawy o transporcie drogowym. Kierowcę inspektorzy ukarali mandatem.