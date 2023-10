Reklama

Kia uruchamia usługę Plug&Charge

Kiauruchamia usługę Plug&Charge dla swoich aut elektrycznych w Europie. Nowa funkcja na początek dostępna będzie w modelu EV9, ale z czasem trafi ona i do pozostałych elektryków koreańskiej marki. Na czym polega nowość? Otóż technologia ta umożliwia podłączenie auta elektrycznego do dowolnej publicznej stacji ładowania obsługującej technologię Plug&Charge, rozpoczęcie procesu ładowania i naliczenie opłaty bez dokonywania żadnej dodatkowej identyfikacji.

Reklama

Warunek: usługa będzie dostępna dla klientów korzystających z usług wyspecjalizowanych dostawców usług ładowania (eMobility Providers), czyli np. Kia Charge. Uwierzytelnienie użytkownika będzie w pełni zautomatyzowane.

Kia Plug&Charge: rewolucja w ładowaniu samochodów elektrycznych

Plug&Charge to, zasadniczo, metoda identyfikacji wbudowana bezpośrednio w samochód. Funkcja umożliwia komunikację auta ze stacjami ładowania, które obsługują Plug&Charge. Użytkownik po prostu podłącza samochód do stacji ładowania i proces rozpoczyna się automatycznie. Usługa spełnia wszystkie zasady bezpieczeństwa i nie wymaga żadnych dodatkowych czynności. Do tej pory, przed rozpoczęciem ładowania, potrzebna była weryfikacja konta w punkcie ładowania, co zwykle odbywało się za pomocą karty RFID lub aplikacji mobilnej, takiej jak Kia Charge.

Usługa Plug&Charge wykorzystuje zautomatyzowaną wymianę certyfikatów cyfrowych pomiędzy samochodem a ładowarką, która identyfikuje konto klienta i powiązaną z nim umowę ładowania z kontem Kia Charge kierowcy. Ekosystem Hubject Plug&Charge zarządza wymianą certyfikatów pomiędzy zainteresowanymi stronami, które obsługują technologię Plug&Charge – to operatorzy punktów ładowania (CPO), tzw. operatorzy mobilności (MO) i producenci (OEM).

Kończysz ładowanie, koszt zostaje automatycznie doliczony do twojego konta

Usługa Plug&Charge upraszcza proces ładowania i nie gryzie się z aplikacją Kia Charge – ta obejmuje m.in. nawigację, aktualizacje danych w czasie rzeczywistym (np. opłaty za ładowanie i dostępność ładowarek), a także możliwość filtrowania po takich kryteriach, jak typ wtyczki, prędkość ładowania i rodzaj dostępu. Dzięki technologii ładowania Plug&Charge kierowca po prostu odłącza samochód po zakończeniu ładowania i odjeżdża, a opłata jest automatycznie doliczana do jego miesięcznego rachunku, zgodnie z umową.