Do tej pory najtańsze Clio (czyli 90 TCe w wersji Equilibre) startowało od 71 900 zł, obecnie ten sam silnik w wersji Evolution (to ona teraz pełni funkcję bazowej) to wydatek rzędu 74 900 zł. Jak nietrudno policzyć, jest drożej o 3000 zł. Podobne podwyżki objęły też i inne wersje silnikowe, a mocniej nowy cennik odczują m.in. amatorzy silnika TCe 100 LPG z wersji Techno, bo tu zamiast 83 900 zapłacimy 89 600 zł. Wyposażenie porównywalnych wersji nie zmieniło się znacząco, choć mamy np. cyfrowe zegary w każdej wersji wyposażenia.

W ramach modernizacji wycofano też kilka odmian, nie można już zamawiać np. silnika TCe 140 (1.3 TCe), z oferty wypadła też (chwilowo?) skrzynia X-Tronic. Dobre wiadomości? Każdy silnik (poza wersją na LPG) można mieć w dowolnej wersji wyposażenia – jedynie odmiana TCe 100 LPG nie występuje w topowej specyfikacji Esprit Alpine. Ucieszą się też amatorzy hybryd, bo teraz tę odmianę można mieć już od 99 200 zł (Evolution), a do tej pory najtańsze E-Tech 145 full hybrid kosztowało 103 900 zł (Techno). A to dlatego, że przed liftem hybryda nie była łączona z bazowym wyposażeniem.

Renault Clio po liftingu: jakie ceny w Polsce?

Pierwsze jazdy zmodernizowanym wypadły bardzo zachęcająco. Clio po lifcie to bardzo udane auto i dobrze, że Francuzi wciąż je rozwijają. Obszerną relację z jazd możecie przeczytać TUTAJ, poniżej zaś znajduje się aktualny cennik: