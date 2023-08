Reklama

OMODA i JAECOO to młode marki z portfela chińskiego koncernu Chery. Ten gigant istniejący od 1997 roku sprzedał na świecie już ponad 11,2 mln samochodów. Po drodze dobił targu i w 2012 stał się również współwłaścicielem Jaguara i Land Rovera. Teraz ofensywa azjatyckiego biznesu wkracza na kolejny poziom. Ale po kolei…

OMODA 5 zalicza się do najczęściej eksportowanych chińskich samochodów. Przez siedem miesięcy 2023 roku producent wysłał w świat 86,5 tys. sztuk tego SUV-a. Przy czym tylko w lipcu sprzedaż osiągnęła 15 715 egz. (o ponad 10 proc. więcej w stosunku do czerwca). Teraz chiński producent zachęcony sukcesem przyspiesza ekspansję poza rodzimy rynek. Pierwszy pokazowy model OMODA 5 już trafił do Włoch, które są kolejnym krajem na mapie podbojów. W Hiszpanii pojawiła się kolejna partia aut do sprzedaży. Obecnie modele OMODA są dostępne na 14 rynkach. Kiedy debiut nad Wisłą?

OMODA 5 i 30 punktów sprzedaży w Polsce. Kiedy i gdzie kupić ten samochód?

Koncern właśnie zdradził plany biznesowe w Polsce. Inauguracyjny model OMODA 5 ma pojawić się u nas do końca listopada 2023 roku.

Firma najpewniej liczy, że seria pokazów pomoże im zdobyć pierwszych klientów. Zamówione samochody mają być do odbioru już na początku 2024 roku. Przy dzisiejszych odległych terminach tak szybka dostawa może być atutem. Producent planuje otworzyć 30 punktów sprzedaży w głównych miastach w pierwszym etapie, z dodatkowymi miejscami w drugim. Pierwszy salon OMODA zostanie otwarty w Warszawie i tam zostanie wystawiony SUV OMODA 5. Cóż to za samochód?

OMODA 5 od Chery wjeżdża do Polski, co to za samochód?

OMODA 5 ma 4,4 m długości, 1,83 m szerokości i 1,59 m wysokości. Rozstaw osi ok. 2,63 m. Wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30.

OMODA 5 na początek z silnikiem benzynowym 1.6 Turbo

OMODA 5 będzie dostępna z silnikiem benzynowym 1.6 Turbo i 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 197 KM mocy o 290 Nm momentu obrotowego. Dlaczego napęd spalinowy w dobie powszechnej elektryfikacji?

– Mając ponad dwie dekady doświadczenia w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji, pewnie dopasowujemy OMODĘ 5 do potrzeb klientów w Polsce – powiedział dziennik.pl Ajax Jia, dyrektor marki OMODA Polska. – Wierzymy, że nowy design i ogólna wydajność spodobają się klientom. W III kwartale 2023 wprowadzimy również na rynek OMODĘ 5 EV jako samochód elektryczny – zapowiedział.

Elektryczna OMODA 5 EV ładniejsza niż model z silnikiem spalinowym

Producent nie podaje jeszcze parametrów odmiany na prąd. Wiadomo jedynie, że OMODA 5 EV mimo gabarytów podobnych do odmiany spalinowej powstała na platformie dedykowanej do aut bateryjnych. Stylistycznie także radykalnie różni się od wersji benzynowej. Wygląda znacznie lepiej - gładki przód, ostre krawędzie i wąskie światła LED to udana kompozycja.

OMODA 5 - wnętrze, pojemność bagażnika i wyposażenie?

Kokpit kierowcy podąża za trendami, czyli jest szeroki wyświetlacz, który łączy w sobie funkcje wskaźników oraz ekranu stacji multimedialnej. Z kompletem pasażerów bagażnik zapewni 378 l pojemności. Po złożeniu tylnej kanapy przestrzeń ładunkowa rośnie do 1075 litrów.

Bezpieczeństwo chińskiego modelu ma potwierdzać najwyższa 5-gwiadkowa ocena w testach zderzeniowych Euro NCAP. Auto otrzymało wysokie noty za ochronę dorosłych, dzieci, pieszych oraz systemy bezpieczeństwa (układ ADAS to przynajmniej 10 funkcji).

OMODA 5 w Polsce powalczy ceną. Wiemy, ile kosztuje nowy SUV

Cena w Polsce? W zależności od wersji wyposażenia OMODA 5 z silnikiem benzynowym 1.6/197 KM będzie kosztować od 29 do 32 tys. euro. Czyli bazowy model to wydatek ok. 129 tys. zł. Wariant topowy – od 143 tys. zł.

JAECOO wjeżdża do Polski. To dwa duże SUV-y

Następnie chiński koncern zamierza wjechać do piaskownicy marek premium. W Polsce zadebiutuje druga marka JAECOO z większymi modelami J7 i J9. Samochody będą dostępne kolejno w pierwszym i drugim kwartale 2024 roku.