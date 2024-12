OMODA 5 i JAECOO 7 w Polsce. Hitem silnik benzynowy 1.6. Ceny?

OMODA & JAECOO świętuje sukces w Polsce. Młoda marka należąca do koncernu Chery w pół roku stworzyła w Polsce sieć 30 salonów i serwisów w głównych miastach. Do tego dysponując jedynie trzema modelami SUV od czerwca do grudnia sprzedała ponad 1500 aut. To więcej niż np. Mitsubishi czy Alfa Romeo. Sekret popularności?

– Modele OMODA 5 i JAECOO 7 przyjęły się w Polsce bardzo dobrze m.in. właśnie dzięki temu, że mają silnik benzynowy. Ale oczywiście nie tylko – mówi Eric Zheng, dyrektor krajowy OMODA & JAECOO Polska. – Nasze auta są znakomicie wyposażone. Silnik benzynowy 1.6 T-GDI jest połączony w obu modelach z automatyczną skrzynią biegów w standardzie. Samochody mają duże ekrany dotykowe, zostały wyposażone w najnowocześniejszy system bezpieczeństwa (JAECOO 7 ma też kamerę 540 stopni, która wyświetla samochód od podłoża) czy asystenta głosowego. Znakomity design to również mocna strona. Wszystko to sprawia, że klient może się cieszyć najwyższym komfortem i zaawansowaną technologią za bardzo atrakcyjną cenę w porównaniu z markami europejskimi, japońskimi czy koreańskimi. OMODA 5 w świetnie wyposażonej wersji Comfort kosztuje 115 500 zł, a JAECOO 7 w wersji Urban 139 900 zł. Ponadto nie przewidujemy dopłaty za kolor czy kontrastowy dach. Ocena pięciu gwiazdek w rygorystycznych testach Euro NCAP dla modelu OMODA 5 najlepiej świadczy o bezpieczeństwie. Nasze samochody wyróżniają się także świetnymi warunkami gwarancji: na 7 lat lub 150 000 km – wyjaśnia nasz rozmówca. Azjatycki producent ma jednak większy apetyt i zapowiada ofensywę modelową w 2025 roku. Czego mogą spodziewać się kierowcy?

Reklama

Nowy JAECOO 7 Super Hybrid zaskoczy dużym zasięgiem i niskim spalaniem

Szykuje się desant różnej wielkości SUV-ów. Przy czym największym hitem ma być napęd SHS Super Hybrid. To hybryda plug-in trzeciej generacji złożona z turbobenzynowego silnika 1.5 T-GDI i jednostki elektrycznej. Praktyczny zasięg elektryczny na poziomie 90 km to efekt dużej baterii 18,3 kWh z możliwością ładowania prądem stałym o mocy 40 kW. Łączna moc systemowa wynosi 347 KM. W tym układzie sprawność cieplna jednostki spalinowej powinna przekroczyć 44 proc. Stąd producent zapewnia, że napęd pod maską nowego JAECOO 7 Super Hybrid średnio zużyje poniżej 6 litrów benzyny na 100 km i pozwoli przejechać na jednym baku ponad 1200 km. Ten SUV zadebiutuje w Polsce w marcu 2025 roku.

OMODA 9 to nowy SUV z hybrydą o zasięgu ponad 1320 km. Cena?

W kwietniu dołączy nowa OMODA 9, która ze swoim niemal 5-metrowym nadwoziem powalczy w segmencie D-SUV, czyli stawi czoło takim tuzom jak Kia Sorento czy Mazda CX-60. Pod futurystycznie wystylizowaną karoserią dostaniemy hybrydę plug-in złożoną z benzynowego silnika 1.5 T-GDI i dwóch silników elektrycznych. Taki napęd sprawi, że przyspieszenie od 0 do 100 km potrwa mniej niż 5 sekund. Akumulator trakcyjny ma aż 34,5 kWh, czyli niemal dwa razy większy niż w JAECOO 7 PHEV. Stąd hybrydowa OMODA 9 w trybie czysto elektrycznym ma przejechać nawet 160 km. Kiedy go głosu dojdzie układ hybrydowy, wówczas zasięg rośnie do ponad 1320 km. Cena? Wróble ćwierkają, że OMODA 9 będzie kosztować ok. 200 tys. zł. Do tego przewidziano 7 lat gwarancji. Rewelacja.

Tak wygląda OMODA 7, czyli nowy SUV w stylu Lexusa

Hybrydę plug-in dostanie także nowa OMODA 7, która w drugiej połowie 2025 roku wjedzie do piaskownicy opanowanej przez Toyotę RAV4 czy Skodę Kodiaq. Ten SUV również popisuje się rozmachem futurystycznie wystylizowanej sylwetki. Przednia część niektórym może przypominać nowego Lexusa RX.

Nowy JACEOO 5 z silnikiem 1.6 wjeżdża do Polski

Wreszcie jako czwarty do oferty dołączy JACEOO 5. Ten SUV o stylistyce podobnej do większego JACEOO 7 ma 4,38 m długości, 1,86 m szerokości i 1,65 m wysokości. Rozstaw osi - ok. 2,6 m. Bagażnik zapewnia od 480 do 1180 l pojemności. Nowy gracz wymiarami wpisuje się w segment kompaktowych crossoverów. Co oznacza, że w Polsce stawi czoło takim modelom jak m.in. Toyota C-HR, Kia XCeed, Hyundai Kona czy Mazda CX-30.

JAECOO 5 to system kamer 540 stopni i 13-calowy ekran centralny

W kabinie mistrzem pierwszego wrażenia jest przeszło 13-calowy pionowy ekran stacji multimedialnej z systemem sterowania głosowego Hello JAECOO. Wystarczy powiedzieć słowo, a sztuczna inteligencja otworzy okna (także dachowe) czy ustawi temperaturę klimatyzacji. W menu obu stacji łatwo się połapać - duże i czytelne ikony ułatwiają obsługę. Poza tym klasyczne przyciski obsługują podgrzewanie przedniej szyby, foteli oraz klimatyzację.

Parkowanie ułatwi system kamer 540 stopni, który umożliwia nie tylko obserwowanie otoczenia wokół auta, ale także pod nim – nadwozie na ekranie centralnym staje się przezroczyste. Kierowcę w trakcie manewrów wspomaga również asystent ruchu poprzecznego z funkcją automatycznego hamowania.

Cena JAECOO 5 rozbije bank. Ile kosztuje najtańszy SUV?

JAECOO 5 w Polsce będzie dostępny z trzema rodzajami napędu: spalinowym, hybrydowym i elektrycznym. Czterocylindrowy silnik turbobenzynowy 1.6 T-GDI stanowi duet z 7-biegową skrzynią dwusprzęgłową DCT. Jednostka dostarczy 147 KM mocy i 275 Nm momentu obrotowego.

Cena? JAECOO 5 1.6 T-GDI ma kosztować na poziomie 100 tys. zł. Dla konkurencji to będzie szok.

OMODA & JAECOO przyspieszają biznes w Polsce

Razem z nowymi modelami chiński koncern planuje powiększyć swoją sieć salonów i serwisów do 50 lokalizacji. Dzięki temu w 2025 roku sprzedaż samochodów OMODA & JAECOO ma osiągnąć poziom 18 tys. egzemplarzy. Dziś takim wynikiem może poszczycić się Renault czy Dacia.